Choi Ye Na hóa thân thành 'ngôi sao' bên trong chiếc máy gacha

Choi Ye Na sẽ mang đến cách thể hiện mới mẻ của riêng mình đối với bản hit Sakuranbo của Ai Otsuka. Với nét quyến rũ tươi sáng và đáng yêu đặc trưng, cô được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào ca khúc gốc.

Gacha là loại máy bán hàng tự động đặc biệt của Nhật Bản chuyên bán đồ chơi ngẫu nhiên được đựng trong các viên nang nhựa tròn (thường gọi là trứng đồ chơi).

Sakuranbo là một ca khúc được nữ ca sĩ người Nhật Ai Otsuka phát hành vào năm 2003. Cho đến tận ngày nay, dù đã ra mắt từ lâu, bài hát này vẫn thường xuyên được nhắc đến và duy trì sức hút qua nhiều thế hệ.

Choi Ye Na được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo” khi liên tiếp giành được các hợp đồng đại diện cho kính áp tròng, đồ ngủ và mới đây nhất là dược phẩm.

Bắt đầu từ ngày 14/10, một loạt hình ảnh "nhá hàng" cho ca khúc Sakuranbo đã được công bố trên các kênh mạng xã hội chính thức của Choi Ye Na, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Những hình ảnh này gồm một chiếc ly chứa đầy quả anh đào, một chiếc điện thoại gợi nhớ đến các thiết bị thường thấy trong những bộ anime Nhật Bản hoài cổ (gacha) hay các loạt phim về "cô gái phép thuật", cùng dòng chữ "SAKURANBO" đã hé lộ concept đầy đáng yêu của bài hát. Ngày phát hành là 17/11 cũng được tiết lộ, càng làm tăng thêm sự quan tâm từ công chúng.

Choi Ye Na (cựu thành viên của nhóm nhạc nữ IZ*ONE)là một nghệ sĩ đã xây dựng được bản sắc âm nhạc độc đáo cho riêng mình, nổi bật với phong cách âm nhạc tươi sáng, mang hơi hướng "kitsch" (phá cách, bắt mắt) cùng sức hút tràn đầy năng lượng và sự đáng yêu. Sau khi chiếm trọn cảm tình của công chúng thông qua sự nghiệp solo, nơi cô thể hiện nhiều concept đa dạng cùng những màn trình diễn đầy dấu ấn, Choi Ye Na được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang nét quyến rũ đặc trưng của mình vào phiên bản làm lại Sakuranbo lần này.