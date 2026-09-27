Chơi thiếu người, U16 Việt Nam thua sát nút Trung Quốc

Bước vào trận đấu, U16 Việt Nam có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Australia. Trong khi đó, chủ nhà U16 Trung Quốc có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

U16 Trung Quốc là đội chủ động chơi tấn công trong những phút đầu trận, tuy nhiên hàng thủ của U16 Việt Nam được tổ chức tốt. Sau khoảng 20 phút, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn giành lại thế trận, có một số tình huống tiếp cận khung thành đối phương.

U16 Việt Nam tự tin đối đầu chủ nhà U16 Trung Quốc. Ảnh: VFF

Phút 28, Chen Zhengfei đi bóng từ cánh phải vào, Minh Quang phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Chen Zhengfei không thắng được thủ môn Gia Bảo. Peng Xianchen băng vào đá bồi nhưng cú sút đưa bóng đi không chính xác.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, từ quả phạt góc của đồng đội, Minh Quang đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành U16 Trung Quốc.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành U16 Việt Nam. Phút 56, Liu Yuyang dùng tốc độ vượt qua cầu thủ U16 Việt Nam trước khi tung ra cú sút góc hẹp khiến thủ môn Gia Bảo của U16 Việt Nam vất vả cản phá.

Phút 70, U16 Trung Quốc mở tỷ số. Xuất phát từ quả phạt góc, Ji Zhenghao đánh đầu hạ gục thủ môn U16 Việt Nam. Sau khi bị ghi bàn, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn còn mất người ở phút 80. Trung Anh có tình huống đạp bóng bằng gầm giày vào chân cầu thủ Trung Quốc và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Chơi thiếu người, U16 Việt Nam không thể có bàn gỡ hoà, đành chấp nhận thua 0-1 trước U16 Trung Quốc. Ở trận đấu cuối tại giải, U16 Việt Nam gặp U16 Kyrgyzstan vào lúc 13h ngày 30/9.

Lịch thi đấu của U16 Việt Nam