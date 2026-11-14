Chơi pickleball bị đau đầu, cổ: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ chấn thương

Đau nửa đầu sau khi chơi pickleball

Pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích, từ giới trẻ, nhân viên văn phòng đến người trung niên. Dù được đánh giá là tương đối dễ tiếp cận, môn thể thao này vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nếu người chơi không chuẩn bị thể lực và khởi động đúng cách.

Chia sẻ về vấn đề này, ThS.BSNT Nguyễn Lê Minh Tiến, Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh (Hệ thống y tế Vietlife) cho biết, đặc điểm của pickleball là người chơi phải liên tục di chuyển, thay đổi hướng và thực hiện những động tác phản xạ nhanh để đón bóng.

ThS.BSNT Nguyễn Lê Minh Tiến, Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh (Hệ thống y tế Vietlife)

Khác với những môn thể thao có nhịp độ di chuyển tương đối ổn định, pickleball đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều nhóm cơ, đặc biệt là cơ chân, thân mình, vai và cổ.

“Pickleball là môn thể thao phải chuyển hướng rất nhiều, thậm chí chuyển hướng đột ngột. Người chơi liên tục di chuyển, xoay người và quan sát bóng nên vùng cổ cũng phải hoạt động khá nhiều”, bác sĩ Minh Tiến phân tích.

Theo bác sĩ, nhiều người thường chỉ chú ý đến nguy cơ chấn thương ở chân, đầu gối hoặc cổ tay mà ít quan tâm đến những tác động lên vùng cổ vai gáy.

Trong một trường hợp được bác sĩ Minh Tiến tư vấn, người bệnh cho biết từng xuất hiện tình trạng đau, căng tức vùng phía sau đầu sau khi chơi pickleball.

Cơn đau tập trung ở một bên vùng chẩm, gây cảm giác căng tức dữ dội. Người bệnh mô tả rằng sau khi thức dậy khoảng hai giờ, vùng phía sau đầu bắt đầu căng lên, có thời điểm cảm giác như muốn nổ tung.

Qua trao đổi, bác sĩ nhận định tình trạng đau có thể liên quan đến các cấu trúc cơ và thần kinh vùng cổ, thay vì xuất phát trực tiếp từ tổn thương bên trong não.

Tuy nhiên, đây mới là hướng đánh giá dựa trên triệu chứng và tiền sử vận động. Để xác định nguyên nhân chính xác, người bệnh cần được thăm khám thần kinh và cơ xương khớp, kết hợp các xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định.

Vì sao chơi pickleball có thể gây đau đầu, cổ?

Theo ThS.BSNT Nguyễn Lê Minh Tiến, một trong những sai lầm phổ biến của người chơi thể thao là khởi động không đầy đủ trước khi bước vào vận động cường độ cao.

Nhiều người chỉ tập trung xoay cổ tay, cổ chân, khớp gối hoặc thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản mà bỏ qua việc chuẩn bị cho những nhóm cơ khác.

Trong khi đó, vùng cổ là khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, bao gồm nhiều nhóm cơ, dây chằng, khớp và hệ thống dây thần kinh.

Ảnh minh hoạ

Khi chơi pickleball, người tham gia phải liên tục quan sát hướng bóng, xoay đầu, phối hợp chuyển động giữa cổ và thân mình. Nếu các nhóm cơ chưa thích nghi với cường độ vận động, những động tác lặp lại hoặc thay đổi hướng quá nhanh có thể gây căng cơ, co thắt hoặc làm khởi phát cơn đau.

Bác sĩ Minh Tiến giải thích, các nhóm cơ và cấu trúc thần kinh vùng cổ có mối liên hệ chặt chẽ. Khi cơ bị căng quá mức hoặc co thắt kéo dài, người bệnh có thể xuất hiện đau lan từ vùng cổ gáy lên phía sau đầu. Đây là một trong những cơ chế có thể gặp ở tình trạng đau đầu liên quan đến cột sống cổ hoặc đau dây thần kinh chẩm.

Đáng chú ý, không phải cứ đau đầu sau khi chơi thể thao là do bệnh lý ở não. Trong một số trường hợp, nguồn gốc cơn đau có thể nằm ở cơ, khớp hoặc dây thần kinh ngoại biên.

Tuy nhiên, cũng không thể mặc nhiên cho rằng mọi cơn đau đầu xuất hiện sau vận động đều lành tính. Đặc biệt, những cơn đau đầu dữ dội, xuất hiện đột ngột hoặc khác thường cần được đánh giá y tế để loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm.

Không phải cứ đau đầu là cần uống thuốc “bổ não”

Từ trường hợp người bệnh đau vùng chẩm sau khi chơi pickleball, bác sĩ Minh Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định đúng nguyên nhân trước khi điều trị.

Theo bác sĩ, nếu cơn đau xuất phát từ các cấu trúc cơ, khớp hoặc dây thần kinh vùng cổ, việc sử dụng những sản phẩm được quảng cáo là “bổ não” không giải quyết được nguyên nhân gây đau.

Tuy nhiên, việc tiêm thuốc hoặc thực hiện các thủ thuật can thiệp không phải phương pháp áp dụng cho tất cả trường hợp đau đầu, đau cổ sau khi chơi pickleball.

Tùy nguyên nhân, mức độ đau và kết quả thăm khám, người bệnh có thể được hướng dẫn nghỉ ngơi tương đối, điều chỉnh hoạt động, tập phục hồi chức năng hoặc sử dụng thuốc phù hợp.

Đặc biệt, người chơi không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài, thuốc giãn cơ hoặc các sản phẩm được quảng cáo hỗ trợ tuần hoàn não khi chưa xác định rõ nguyên nhân.

Theo các chuyên gia, việc phòng tránh chấn thương cần bắt đầu ngay từ khâu chuẩn bị trước khi vào sân.

Người chơi nên dành khoảng 5–10 phút để khởi động toàn thân, tăng dần nhịp tim và thực hiện các động tác vận động nhẹ nhàng cho vai, cổ, thân mình, hông, đầu gối và cổ chân.

Riêng vùng cổ, có thể thực hiện những động tác quay đầu sang hai bên, cúi và ngửa nhẹ trong phạm vi thoải mái. Không nên xoay cổ quá mạnh, giật đột ngột hoặc cố kéo giãn khi đang đau.

Bên cạnh đó, người mới chơi cần tăng dần thời lượng và cường độ vận động, tránh cố gắng thực hiện những pha bóng vượt quá khả năng thể lực.

Việc tăng cường sức mạnh cơ cổ, vai, lưng và nhóm cơ trung tâm cũng góp phần cải thiện khả năng kiểm soát chuyển động, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với những tình huống đổi hướng nhanh.

Nếu xuất hiện đau cổ vai gáy sau khi chơi, người bệnh nên tạm giảm những hoạt động làm tăng triệu chứng, theo dõi diễn biến và đi khám khi cơn đau kéo dài hoặc tái diễn.

Đặc biệt, nếu đau đầu xuất hiện đột ngột với mức độ dữ dội, đạt đỉnh trong vài giây đến một phút, hoặc kèm theo yếu liệt, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, ngất hay nôn nhiều, người bệnh cần được cấp cứu ngay.

Từ những trường hợp thực tế, bác sĩ Minh Tiến lưu ý rằng chơi thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy cơ chấn thương. Điều quan trọng không phải là từ bỏ pickleball khi xuất hiện đau nhức, mà là hiểu đúng giới hạn vận động của cơ thể, khởi động phù hợp và tìm đúng nguyên nhân khi có triệu chứng bất thường