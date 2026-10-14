Choi Ji Woo đi du lịch Nhật Bản với con gái 6 tuổi

Diễn viên Choi Ji Woo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản bên gia đình. Đặc biệt, hình ảnh con gái 6 tuổi của nữ diễn viên khiến khán giả quan tâm bởi vóc dáng cao ráo, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét từ người mẹ nổi tiếng.

Cụ thể, mới đây, Choi Ji Woo đăng tải nhiều hình ảnh lên trang cá nhân. Những khoảnh khắc đời thường nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, hé lộ cuộc sống bình yên của nữ diễn viên bên những người thân.

Choi Ji Woo chia sẻ hình ảnh bên gia đình trong chuyến du lịch.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Choi Ji Woo đang tận hưởng chuyến du lịch tại Nhật Bản. Thay vì những địa điểm đông đúc, náo nhiệt, nữ diễn viên dành thời gian khám phá một ngôi làng yên tĩnh ở vùng nông thôn. Khung cảnh thanh bình, những ngôi nhà mang nét kiến trúc truyền thống cùng cảnh sắc nên thơ được cô lưu lại qua nhiều bức ảnh.

Chuyến đi mang đến hình ảnh khác biệt của Choi Ji Woo so với vẻ chỉn chu, sang trọng thường thấy khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nữ diễn viên tận hưởng nhịp sống chậm rãi, dành thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Những hình ảnh giản dị cũng cho thấy cô đang tận hưởng cuộc sống riêng tư sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Đáng chú ý, Choi Ji Woo còn chia sẻ khoảnh khắc bên mẹ ruột và con gái. Cả ba cùng ngồi trên hiên một ngôi nhà, lưu lại kỷ niệm trong chuyến đi. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục đời thường, đội mũ và đeo kính để che bớt gương mặt. Dù không trang điểm cầu kỳ, cô vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung và nét đẹp dịu dàng quen thuộc.

Con gái Choi Ji Woo cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên sử dụng biểu tượng cảm xúc để che mặt con, giữ kín diện mạo của bé trước công chúng. Tuy nhiên, qua hình ảnh được chia sẻ, cô bé đã lớn phổng phao ở tuổi lên 6, sở hữu vóc dáng cao ráo và thanh mảnh. Nhiều người có thể nhận thấy sự tương đồng giữa hai mẹ con về vóc dáng, đặc biệt khi đặt cạnh hình ảnh Choi Ji Woo thời trẻ.

Dù hạn chế chia sẻ hình ảnh con gái, mỗi lần cập nhật cuộc sống gia đình, Choi Ji Woo đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nữ diễn viên lựa chọn cách bảo vệ quyền riêng tư của con, không để lộ gương mặt bé trên mạng xã hội. Vì vậy, những khoảnh khắc hiếm hoi như chuyến du lịch lần này càng khiến công chúng chú ý.

Choi Ji Woo dành nhiều thời gian cho con gái.

Choi Ji Woo kết hôn với một doanh nhân ngoài ngành giải trí, kém cô 9 tuổi, vào năm 2018. Đến năm 2020, nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng ở tuổi 46. Sau khi lập gia đình, cô không hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí mà vẫn lựa chọn tham gia một số dự án phù hợp, đồng thời dành thời gian chăm sóc con.

Choi Ji Woo sinh năm 1975, là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả châu Á biết đến rộng rãi qua bộ phim truyền hình Bản tình ca mùa đông. Tác phẩm cùng chuyện tình đầy nước mắt của hai nhân vật chính đã góp phần đưa tên tuổi cô trở thành một trong những biểu tượng của làn sóng Hallyu đầu những năm 2000.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Choi Ji Woo vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những thông tin về công việc, cuộc sống gia đình và hành trình làm mẹ của nữ diễn viên cũng là chủ đề được khán giả chú ý. Ở tuổi 51, cô tiếp tục duy trì hình ảnh kín tiếng, ưu tiên những khoảnh khắc bình dị bên gia đình thay vì thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư.