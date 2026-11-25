Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Choi Hyun Wook và Jung Chaeyeon sẽ đảm nhận vai chính trong Green Light - dự án phim truyền hình sắp tới của đài ENA. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi đánh dấu màn kết hợp giữa hai gương mặt trẻ được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc.

Lấy bối cảnh năm 1997, Green Light xoay quanh Kang Tae Yang (Choi Hyun Wook), một tay ném bóng chày xuất sắc thời trung học. Vì muốn theo đuổi mối tình đầu Song Ji Woo (Jung Chaeyeon), anh quyết định bước chân vào trường luật. Tại đây, cả hai có cơ hội gặp lại nhau và bắt đầu hành trình tuổi trẻ với những rung động, thử thách cùng nhiều tình huống bất ngờ.

Choi Hyun Wook đóng phim tình cảm cùng Jung Chaeyeon.

Trong phim, Choi Hyun Wook hóa thân thành Kang Tae Yang, sinh viên năm nhất trường luật Đại học Hankuk, đồng thời là thành viên đội bóng chày của trường. Từng là tay ném hàng đầu thời trung học và thống trị nhiều giải đấu cấp quốc gia, Tae Yang sở hữu tính cách thẳng thắn, trung thành và lạc quan. Trái ngược với hình ảnh cạnh tranh quyết liệt trên sân bóng, anh lại có phần vụng về trong cuộc sống đại học. Thậm chí, nhân vật còn gặp khó khăn khi đọc các chữ Hán trong giáo trình. Dẫu vậy, Tae Yang vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu dành cho Ji Woo.

Đáng chú ý, Choi Hyun Wook từng có thời gian chơi bóng chày trước khi bước vào năm nhất trung học phổ thông. Đây được xem là lợi thế giúp nam diễn viên có thêm trải nghiệm thực tế khi đảm nhận nhân vật gắn liền với bộ môn thể thao này.

Chia sẻ về dự án, Choi Hyun Wook bày tỏ sự hào hứng khi được thử sức với một vai diễn mới và có cơ hội thể hiện khía cạnh khác của bản thân. Nam diễn viên cho biết anh sẽ chuẩn bị thật tốt để mang đến màn trình diễn đáng nhớ.

Jung Chaeyeon tái xuất màn ảnh nhỏ, kết đôi Choi Hyun Wook trong Green Light.

Về phía Jung Chaeyeon, nữ diễn viên đảm nhận vai Song Ji Woo, sinh viên năm hai trường luật Đại học Hankuk, người được mọi người yêu mến và xem là mối tình đầu trong mộng. Ji Woo sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, tự tin, có chính kiến và không ngần ngại đứng lên bảo vệ điều mình tin tưởng. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ ấy là những nỗi bất an cô luôn cố gắng che giấu.

Jung Chaeyeon cho biết cô đặc biệt mong chờ dự án bởi từ lâu đã muốn tham gia một bộ phim lấy bối cảnh những năm 1990. Nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc khi tìm được tác phẩm thuộc thể loại trưởng thành, chứa đựng không khí lãng mạn và những rung động đặc trưng của thời kỳ này.

Với bối cảnh hoài niệm, câu chuyện tình yêu tuổi trẻ cùng màn kết hợp của Choi Hyun Wook và Jung Chaeyeon, Green Light được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc tươi mới cho dòng phim tình cảm Hàn Quốc. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm 2027 trên đài ENA.