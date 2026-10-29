Chơi hơn người vẫn trắng tay, Thể Công Viettel thua đậm FC Seoul

Các cầu thủ Thể Công Viettel (áo đỏ) đã không thể tạo bất ngờ trước nhà vô địch Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Tối 28-10, Thể Công Viettel tiếp đón FC Seoul trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League Two 2026-2027. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng của huấn luyện viên Velizar Popov gặp rất nhiều khó khăn và sớm để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngay phút thứ 8, Anderson Oliveira bứt tốc bên cánh rồi căng ngang thuận lợi để Moon Seon Min đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho FC Seoul. Chỉ 13 phút sau, Anderson Oliveira tiếp tục khiến hàng phòng ngự Thể Công Viettel chao đảo. Sau pha khống chế bóng bằng ngực khéo léo, cầu thủ này tung cú sút uy lực vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0.

Sức ép liên tiếp của đội khách khiến Thể Công Viettel không thể tổ chức thế trận như mong muốn. Phút 30, Leonardo Ruiz đánh đầu kiến tạo để Hwang Do Yun dứt điểm thành công, gia tăng cách biệt lên 3 bàn.

Đến phút 34, Moon Seon Min đáp lễ bằng đường chuyền thuận lợi cho Cho Young Wook ghi bàn thứ tư. Chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu, đội chủ nhà đã phải nhận 4 bàn thua, trong khi chưa tạo được sức ép đủ lớn để gây khó khăn cho đối phương.

Các cầu thủ FC Seoul ăn mừng bàn thắng. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút 54, Leonardo Ruiz xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 5-0 cho FC Seoul.

Hy vọng tìm kiếm bàn thắng danh dự của Thể Công Viettel càng trở nên khó khăn khi hàng công tiếp tục bế tắc. Phút 66, FC Seoul chỉ còn 10 người sau khi Yazan Al Arab nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, dù có lợi thế hơn người trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng cơ hội để xoay chuyển tình thế.

Những nỗ lực của Wesley Nata và Hernandes không đem lại bàn thắng cho Thể Công Viettel. Trong khi đó, FC Seoul duy trì được sự chủ động để bảo toàn cách biệt lớn cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Chung cuộc, Thể Công Viettel thua 0-5 trước FC Seoul ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Thất bại này khiến đại diện Việt Nam gặp thêm bất lợi trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại vòng bảng AFC Champions League Two 2026-2027.