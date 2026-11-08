Chơi hơn người từ sớm, Thể Công Viettel vẫn đánh rơi chiến thắng trên sân nhà

Các cầu thủ Thanh Hoá đã khiến chủ nhà Thể Công gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đức Cường

Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế. Phút thứ 8, từ đường chọc khe tinh tế của Abdurakhmanov, Guindo thoát xuống, vượt qua hàng phòng ngự Thể Công Viettel trước khi đánh bại thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Bị dẫn bàn sớm, đội chủ nhà còn chịu tổn thất về lực lượng khi Hữu Nam dính chấn thương ở phút 11 và phải rời sân nhường chỗ cho Hoàng Khanh. Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 25, Brandao có cơ hội thuận lợi sau pha phản công nhanh, nhưng cú sút chéo góc của tiền đạo này không thắng được thủ môn Thanh Diệp.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 33. Trước đó, Bá Tiến nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi khiến thủ môn Văn Việt bị đau. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định thay đổi án phạt, rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Thanh Hóa. Đội khách phải thi đấu với 10 người trong phần thời gian còn lại.

Dù gặp bất lợi về quân số, Thanh Hóa vẫn chơi kiên cường và không ngần ngại tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Phút 52, Guindo đưa bóng vào lưới Thể Công Viettel nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong khi đó, đội chủ nhà gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 57, Thể Công Viettel liên tiếp đưa bóng vào vòng cấm nhưng Brandao vẫn thiếu chính xác ở tình huống quyết định. Đến phút 68, Guindo một lần nữa có cơ hội đối mặt, song thủ môn Văn Việt xuất sắc cứu thua, giữ hy vọng có điểm cho đội bóng áo lính.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Thanh Hóa còn khiến đội chủ nhà thót tim với những pha phản công tốc độ. Phút 72, Martins vượt qua Khuất Văn Khang rồi chuyền bóng cho Văn Hoàng, nhưng Phan Tuấn Tài kịp thời lùi về cản phá, giải nguy cho khung thành Thể Công Viettel.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 80. Từ quả phạt góc, Doãn Ngọc Tân bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đáng chú ý, tiền vệ này không ăn mừng bàn thắng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Những phút cuối trận, Thể Công Viettel tiếp tục tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1.

Để đối thủ cầm hòa ngay trên sân nhà trong thế chơi hơn người, Thể Công Viettel một lần nữa bỏ lỡ cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của đội bóng áo lính tại V.League.