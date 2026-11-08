Chơi hơn người, Thể Công 'chật vật' thoát thua trên sân nhà trước Thanh Hóa

Bàn thắng muộn của Doãn Ngọc Tân giúp Thể Công-Viettel tránh khỏi thất bại trên sân nhà trước Thanh Hóa. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 8/11, đội chủ nhà Thể Công-Viettel tiếp đón đội khách Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu muộn ở vòng 7 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27.

Nhập cuộc với quyết tâm ngắt mạch 9 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng trên tất cả các đấu trường, tuy nhiên Thể Công-Viettel sớm phải nhận "gáo nước lạnh" từ đội khách ngay khi bóng mới chỉ lăn được 8 phút.

Nỗ lực phòng ngự ở khu vực giữa sân của tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov đã đưa bóng đến vị trí của tiền đạo Saliou Guindo. Chân sút mang áo số 9 của Câu lạc bộ Thanh Hóa thoát xuống và tung cú đặt lòng đơn giản tung lưới thủ môn Văn Việt, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Thanh Hóa sau khi có lợi thế dẫn bàn vẫn tiếp tục thi đấu sòng phẳng với đội chủ nhà ngay trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, khi thế trận đang diễn biến có lợi cho đội khách thì bước ngoặt của trận đấu lại đến ở phút thứ 33.

Trong nỗ lực dứt điểm, tiền vệ Nguyễn Bá Tiến đã va chạm mạnh với thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công-Viettel. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Bùi Trung Dũng xác định cầu thủ của Thanh Hóa có pha phạm lỗi nguy hiểm bằng gầm giày và truất quyền thi đấu của Bá Tiến. Đội khách chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ.

Có bàn thắng dẫn trước Thể Công từ sớm nhưng tấm thẻ đỏ của Bá Tiến khiến đội khách Thanh Hóa gặp bất lợi về quân số. (Ảnh: ThanhHoaFootballClub)

Phải thi đấu thiếu người nhưng những pha phản công của Thanh Hóa vẫn tiềm ẩn sức sát thương lớn với hàng thủ của đội chủ nhà. Đầu hiệp hai, Saliou Guindo một lần nữa làm tung lưới Thể Công, tuy nhiên trọng tài xác định chân sút mang áo số 9 đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Lợi thế hơn người giúp Thể Công áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, tuy nhiên hàng công thiếu hiệu quả với sự vô duyên của các chân sút như Brandao, Wesley Nata hay cả trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna) trong những pha tham gia tấn công khiến đội chủ nhà chưa thể khoan phá được "bức tường" phòng ngự màu vàng của đội bóng xứ Thanh.

Khi thế trận tấn công của đội bóng áo lính đang đi vào bế tắc, tân huấn luyện viên Guilherme Almeida quyết định đưa tiền vệ kỳ cựu Doãn Ngọc Tân vào sân và cựu cầu thủ của Thanh Hóa gần như lập tức tạo ra sự khác biệt.

Từ tình huống tổ chức đá phạt góc của Thể Công ở phút thứ 80, Doãn Ngọc Tân âm thầm chọn vị trí ở cột xa và đánh đầu nối tung lưới đội bóng cũ, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Những phút cuối trận, Thể Công tiếp tục "nhồi" bóng bổng vào vòng cấm nhưng không thể có thêm bàn thắng. Thi đấu hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu nhưng chung cuộc đội bóng áo lính vẫn chỉ có được 1 điểm trên sân nhà. Kết quả này nối dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường của Thể Công-Viettel lên con số 10 trận liên tiếp./.