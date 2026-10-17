Chơi hơn người, Liverpool ngược dòng hạ Brentford

Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm

Barcola có cơ hội mở tỷ số nhưng dứt điểm chưa chính xác

Ngay sau đó, Thiago bị Jacquet từ chối bàn thắng ở cự ly gần

Hơn nửa hiệp đầu trôi qua, Szoboszlai không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương

Phút 44, Lewis-Potter xâm nhập khu cấm địa mở tỷ số cho Brentford

Niềm vui của cầu thủ chủ nhà

Phút bù giờ hiệp một, Brentford chỉ còn chơi với 10 người, khi Yarmoluk bị đuổi khỏi sân

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Brentford

Sang hiệp hai, Munoz gỡ hòa cho Liverpool

Tiếp đó, Isak dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1

Niềm vui của tiền đạo người Thụy Điển

Phút bù giờ, đến lượt Janelt bị truất quyền thi đấu

Liverpool giành 3 điểm dù bị dẫn trước

Với chiến thắng quan trọng, Liverpool đã leo lên vị trí thứ 5 ở Premier League

Nguồn ảnh: Premier League, BFC, 433