Chơi hơn người, Liverpool ngược dòng hạ Brentford

Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm
Barcola có cơ hội mở tỷ số nhưng dứt điểm chưa chính xác
Ngay sau đó, Thiago bị Jacquet từ chối bàn thắng ở cự ly gần
Hơn nửa hiệp đầu trôi qua, Szoboszlai không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương
Phút 44, Lewis-Potter xâm nhập khu cấm địa mở tỷ số cho Brentford
Niềm vui của cầu thủ chủ nhà
Phút bù giờ hiệp một, Brentford chỉ còn chơi với 10 người, khi Yarmoluk bị đuổi khỏi sân
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Brentford
Sang hiệp hai, Munoz gỡ hòa cho Liverpool
Tiếp đó, Isak dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1
Niềm vui của tiền đạo người Thụy Điển
Phút bù giờ, đến lượt Janelt bị truất quyền thi đấu
Liverpool giành 3 điểm dù bị dẫn trước
Với chiến thắng quan trọng, Liverpool đã leo lên vị trí thứ 5 ở Premier League
Nguồn ảnh: Premier League, BFC, 433