Chơi game, quay video 4K, dùng AI: Tác vụ nào khiến iPhone 18 Pro Max nóng nhất?

iPhone 18 Pro Max được Apple trang bị chip A20 Pro cùng hệ thống buồng hơi thế hệ mới nhằm kiểm soát nhiệt khi xử lý tác vụ nặng. Tuy nhiên, chơi game đồ họa cao, quay video 4K trong thời gian dài hay chạy các tác vụ AI đều tạo ra mức tải khác nhau. Vì vậy, cảm giác nóng lên của máy trong từng trường hợp cũng không hoàn toàn giống nhau.

Chơi game liên tục tạo áp lực lớn lên phần cứng

Chơi game đồ họa cao trong thời gian dài thường là một trong những tình huống khiến smartphone phát sinh nhiều nhiệt. Với iPhone 18 Pro Max, các tựa game 3D yêu cầu tốc độ khung hình cao có thể đồng thời đẩy CPU, GPU, bộ nhớ và màn hình hoạt động ở cường độ lớn.

Ảnh minh họa

Khi người dùng thiết lập đồ họa cao, bật tốc độ khung hình cao và chơi liên tục trong thời gian dài, lượng nhiệt sinh ra có xu hướng tăng dần. Đặc biệt, những trò chơi có bản đồ rộng, hiệu ứng ánh sáng phức tạp hoặc liên tục tải dữ liệu có thể tạo ra mức tải lớn hơn so với các game nhẹ.

Điểm đáng chú ý là nhiệt độ không chỉ phụ thuộc vào cấu hình trò chơi. Độ sáng màn hình, kết nối mạng, nhiệt độ môi trường và việc vừa chơi vừa sạc cũng có thể tác động đến lượng nhiệt mà thiết bị phải xử lý.

Apple cho biết iPhone 18 Pro Max sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi được thiết kế lại với diện tích lớn hơn, giúp truyền nhiệt từ các linh kiện hiệu suất cao ra khung máy hiệu quả hơn. Mục tiêu không chỉ là làm máy mát hơn mà còn duy trì hiệu năng ổn định trong những phiên sử dụng kéo dài.

Quay video 4K khiến máy nóng theo cách khác

Nếu chơi game gây tải mạnh cho CPU và GPU, quay video độ phân giải cao lại tạo ra áp lực đáng kể lên nhiều thành phần cùng lúc. Khi quay 4K trong thời gian dài, camera phải liên tục thu nhận hình ảnh, xử lý dữ liệu, nén video và ghi xuống bộ nhớ.

Các tính năng như quay độ phân giải cao, tốc độ khung hình lớn, chống rung và xử lý hình ảnh theo thời gian thực đều yêu cầu nhiều tài nguyên hơn. Vì vậy, người dùng có thể cảm nhận phần thân máy ấm lên sau một khoảng thời gian quay liên tục.

Tình trạng này càng dễ nhận thấy khi quay ngoài trời nắng hoặc trong môi trường có nhiệt độ cao. Khi đó, máy vừa phải xử lý lượng dữ liệu lớn vừa phải tản nhiệt vào môi trường vốn đã nóng, khiến khả năng làm mát bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Với người thường xuyên quay video gia đình, trẻ nhỏ hoặc nội dung đăng mạng xã hội, việc quay từng đoạn ngắn và cho máy nghỉ giữa các lần quay có thể giúp hạn chế tích nhiệt không cần thiết.

Dùng AI có làm iPhone 18 Pro Max nóng hơn?

AI là một trong những nhóm tác vụ đáng chú ý trên thế hệ iPhone mới. Các tính năng xử lý AI có thể yêu cầu nhiều năng lực tính toán, đặc biệt khi thiết bị thực hiện các tác vụ ngay trên máy thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ bên ngoài. Tuy nhiên, không phải cứ sử dụng AI là iPhone 18 Pro Max sẽ nóng lên rõ rệt. Mức nhiệt phụ thuộc vào loại tác vụ, thời gian xử lý và việc tính toán được thực hiện trên thiết bị đến đâu.

Những thao tác AI đơn giản thường không tạo ra lượng nhiệt đáng kể nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Ngược lại, khi người dùng liên tục xử lý hình ảnh, video, văn bản hoặc thực hiện nhiều yêu cầu AI liên tiếp, bộ xử lý có thể phải làm việc với cường độ cao hơn.

Điều này cũng lý giải vì sao cảm giác nóng máy khi dùng AI có thể khác nhau giữa từng người dùng. Một câu lệnh ngắn và một chuỗi tác vụ xử lý liên tục là hai tình huống hoàn toàn khác nhau.

Vậy tác vụ nào khiến máy nóng nhất?

Không có một tác vụ duy nhất luôn khiến iPhone 18 Pro Max nóng nhất trong mọi trường hợp. Nhiệt độ thực tế phụ thuộc vào thời gian sử dụng, cài đặt, môi trường và nhiều yếu tố đồng thời.

Nếu xét về khả năng duy trì tải cao trong thời gian dài, chơi game đồ họa nặng thường tạo ra áp lực đáng kể lên hệ thống xử lý. Quay video 4K liên tục cũng có thể khiến máy tích nhiệt nhanh, đặc biệt khi quay ngoài trời hoặc sử dụng các thiết lập quay cao cấp.

Trong khi đó, AI có thể tạo ra mức tải cao ở từng thời điểm nhưng không phải tác vụ AI nào cũng kéo dài đủ lâu để khiến máy nóng tương đương một phiên chơi game hoặc quay video liên tục.

Một điểm cần lưu ý là nhiệt độ bề mặt không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác mức tải của bộ xử lý. Hệ thống tản nhiệt có thể chủ động đưa nhiệt ra khu vực khung máy, khiến người dùng cảm nhận máy ấm hơn nhưng đồng thời giúp các linh kiện bên trong duy trì điều kiện hoạt động phù hợp.

Khi nào iPhone 18 Pro Max nóng là bình thường?

Smartphone nóng lên khi xử lý tác vụ nặng là hiện tượng có thể xảy ra. Với iPhone 18 Pro Max, người dùng không cần quá lo lắng nếu máy ấm lên trong lúc chơi game, quay video hoặc thực hiện các tác vụ xử lý nặng rồi giảm nhiệt sau khi ngừng sử dụng.

Điều đáng chú ý hơn là những trường hợp máy nóng kéo dài dù chỉ sử dụng các tác vụ nhẹ, nhiệt độ tăng bất thường hoặc hiệu năng giảm rõ rệt. Khi đó, người dùng nên kiểm tra các ứng dụng chạy nền, tình trạng sạc, môi trường sử dụng và các thiết lập đang kích hoạt.

Để hạn chế tích nhiệt, người dùng nên tránh vừa sạc vừa chơi game nặng, không đặt máy trên bề mặt khó thoát nhiệt và hạn chế sử dụng liên tục dưới ánh nắng trực tiếp.

Sự xuất hiện của hệ thống tản nhiệt mới cho thấy cuộc đua hiệu năng trên smartphone không còn đơn thuần nằm ở việc bộ xử lý mạnh đến đâu. Khả năng kiểm soát nhiệt và duy trì hiệu suất trong thời gian dài cũng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, đặc biệt với những người thường xuyên chơi game, quay video và sử dụng các tính năng AI.