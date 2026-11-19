Bé gái, chỉ được xác định danh tính bằng tên viết tắt Ö.M., đang chơi trò bịt mắt bắt dê với 3 người bạn thì tai nạn xảy ra.

Đoạn clip ghi lại cảnh 4 cô bé đang chạy dọc theo con đường ở Alapli, miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. 3 đứa trẻ lao về phía những chiếc xe đang đậu, trong khi đứa bé 8 tuổi theo sát phía sau.

Nhưng khi tiến đến gần các phương tiện, bé đột nhiên vấp phải một rào chắn kim loại thấp. Không lấy lại được thăng bằng, bé gái ngã chúi đầu xuống đất. Những người bạn vội vã chạy về phía bức tường và nhìn xuống.

Hai trong số những đứa trẻ sau đó chạy xuống cầu thang trong khi một đứa trẻ khác bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bé gái ngã xuống đất khi đang chơi cùng bạn bé.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến khu dân cư Tepekoy, thuộc tỉnh Zonguldak của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa cô gái bị thương đến bệnh viện, nơi các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của bé khá tốt, mặc dù cú ngã rất kinh hoàng.

Các nhân chứng tin rằng bé gái đã thoát chết trong gang tấc sau khi rơi xuống một vườn nho dưới chân bức tường chắn cao 8 mét.

Họ nói rằng việc bé đáp xuống giữa những dây leo có thể đã giúp giảm thiểu tác động và ngăn chặn một thảm kịch.

Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát của tòa nhà chung cư gần đó ghi lại. Vụ việc được báo cáo vào ngày 17/11.