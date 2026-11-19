Bé gái được xác định bằng tên viết tắt Ö.M. đang chơi trò bịt mắt bắt dê cùng 3 người bạn thì bất ngờ gặp tai nạn.

Đoạn video ghi lại cảnh 4 cô bé chạy dọc một con đường tại Alapli, miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Ba đứa trẻ chạy về phía khu vực có những chiếc ô tô đang đỗ, còn bé gái 8 tuổi chạy theo ngay phía sau.

Khi đến gần các phương tiện, bé bất ngờ vấp phải một thanh chắn kim loại thấp. Cú vấp khiến cô bé mất thăng bằng, lao người qua phía trước và rơi xuống đất. Chứng kiến sự việc, những người bạn lập tức chạy đến sát bức tường để nhìn xuống phía dưới.

Sau đó, hai đứa trẻ nhanh chóng chạy xuống cầu thang, trong khi cô bé còn lại hoảng sợ bỏ chạy khỏi khu vực xảy ra tai nạn.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng được điều động đến khu dân cư Tepekoy, thuộc tỉnh Zonguldak, Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nhận được tin báo về vụ việc.

Các nhân viên y tế sơ cứu và đưa bé gái bị thương đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Theo thông tin từ các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của bé hiện khá ổn định dù đã trải qua cú ngã từ độ cao đáng sợ.

Cú vấp khiến cô bé mất thăng bằng, lao người qua phía trước và rơi xuống đất

Theo nhận định của những người chứng kiến, bé gái may mắn thoát khỏi nguy hiểm sau khi rơi từ bức tường chắn cao khoảng 8 mét xuống khu vườn nho bên dưới.

Họ cho rằng những dây leo trong vườn có thể đã góp phần giảm lực va chạm, giúp cô bé tránh được những chấn thương nghiêm trọng và ngăn một tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera giám sát của một tòa chung cư gần đó ghi lại. Sự việc được báo cáo vào ngày 17/11.