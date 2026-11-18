Nghe bác sĩ chỉ định sinh thiết thận, nhiều người bệnh lo ngại việc dùng kim lấy mẫu mô có thể khiến quả thận vốn đang suy yếu bị tổn thương thêm. Tại sao không dùng thuốc luôn mà phải sinh thiết?”...

Cùng biểu hiện nhưng có thể mắc những bệnh thận khác nhau

Trả lời những câu hỏi này, ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, Trung tâm Thận, Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là tâm lý dễ hiểu của người bệnh. Tuy nhiên, sinh thiết thận không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Khi được chỉ định đúng, thực hiện theo quy trình chuyên môn, kỹ thuật này mang lại giá trị quan trọng trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị, đặc biệt đối với các bệnh lý cầu thận.

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, nhiều bệnh lý thận có biểu hiện tương tự như phù, tiểu máu, protein niệu hoặc suy giảm chức năng thận. Tuy nhiên, nguyên nhân và mức độ tổn thương bên trong thận có thể rất khác nhau, đòi hỏi phác đồ điều trị riêng biệt.

Lấy mẫu sinh thiết thận - Ảnh BVCC

Chẳng hạn, cùng mắc hội chứng thận hư nhưng người bệnh có thể bị bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu, xơ hóa cầu thận ổ - cục bộ hoặc bệnh cầu thận màng. Mỗi thể bệnh có đặc điểm tổn thương và hướng điều trị khác nhau, không thể áp dụng chung một phác đồ.

Thông qua một vài mảnh mô thận rất nhỏ được lấy bằng kim chuyên dụng, bác sĩ có thể quan sát cấu trúc thận dưới kính hiển vi, xác định loại tổn thương, mức độ hoạt động của bệnh và tình trạng xơ hóa. Đây là cơ sở quan trọng để quyết định người bệnh có cần sử dụng corticoid, thuốc ức chế miễn dịch hay các phương pháp điều trị đặc hiệu khác.

Hình ảnh mô bệnh học cầu thận sau nhuộm chuyên biệt, giúp bác sĩ nhận diện tổn thương và xác định thể bệnh.Lượng mô lấy rất nhỏ, không làm thận suy giảm đáng kể chức năng.

Chảy máu là biến chứng cần đặc biệt lưu ý

ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu cho biết, sinh thiết thận qua da là kỹ thuật sử dụng kim chuyên dụng lấy một vài mảnh mô thận rất nhỏ để xét nghiệm giải phẫu bệnh. Toàn bộ quá trình được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm, giúp bác sĩ xác định vị trí lấy mẫu và hạn chế tổn thương các cấu trúc lân cận.

Lượng mô được lấy rất nhỏ so với tổng thể nhu mô thận. Vì vậy, nếu người bệnh được đánh giá đầy đủ trước thủ thuật và không có chống chỉ định, sinh thiết thận thường không làm suy giảm đáng kể chức năng thận.

Tuy nhiên, người bệnh cần hiểu rằng đây vẫn là một thủ thuật xâm lấn, có nguy cơ biến chứng. Trong đó, đáng lưu ý nhất là chảy máu.

Sau sinh thiết, người bệnh có thể xuất hiện đau tức nhẹ tại vị trí chọc kim, tiểu máu hoặc tụ máu nhỏ quanh thận. Phần lớn các biểu hiện này ở mức độ nhẹ và có thể tự ổn định khi được nghỉ ngơi, theo dõi.

Một số ít trường hợp có thể xảy ra chảy máu nghiêm trọng, cần truyền máu hoặc can thiệp nút mạch để cầm máu.

Mẫu mô thận sau sinh thiết có kích thước nhỏ, được sử dụng để xét nghiệm và xác định tổn thương - Ảnh BVCC

Nguy cơ biến chứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như huyết áp, tình trạng thiếu máu, khả năng đông máu, chức năng thận và các bệnh lý nền. Do đó, không phải người bệnh nào cũng có thể thực hiện sinh thiết ngay khi được đề xuất. Bác sĩ cần đánh giá toàn diện để cân nhắc lợi ích và nguy cơ đối với từng trường hợp.

Trước thủ thuật, người bệnh được thăm khám, kiểm soát huyết áp và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá chức năng thận, công thức máu, đông máu. Qua đó, bác sĩ phát hiện và loại trừ những yếu tố nguy cơ có thể làm tăng khả năng biến chứng.

Trong quá trình thực hiện, người bệnh được gây tê tại chỗ. Bác sĩ sử dụng đầu dò siêu âm để định vị chính xác, sau đó đưa kim sinh thiết lấy mẫu mô thận phục vụ xét nghiệm.

Sau thủ thuật, người bệnh được nghỉ ngơi tại giường và theo dõi tại bệnh viện ít nhất 24 giờ. Nhân viên y tế kiểm tra mạch, huyết áp, tình trạng đau, màu sắc nước tiểu và các dấu hiệu chảy máu để kịp thời phát hiện, xử trí nếu có bất thường.

Không nên từ chối sinh thiết chỉ vì tâm lý lo sợ

ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh, không phải tất cả người mắc bệnh thận đều cần sinh thiết. Bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định dựa trên tình trạng lâm sàng, kết quả xét nghiệm, lợi ích chẩn đoán và nguy cơ của thủ thuật đối với từng người bệnh.

Mặc dù có những rủi ro nhất định, sinh thiết thận vẫn là phương pháp có giá trị quan trọng khi được chỉ định phù hợp, thực hiện đúng kỹ thuật và theo dõi chặt chẽ.

Người bệnh không nên vì tâm lý lo sợ mà tự ý từ chối chỉ định. Thay vào đó, cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ về mục đích sinh thiết, lợi ích, nguy cơ cũng như những lưu ý trước, trong và sau thủ thuật.

Chẩn đoán chính xác là nền tảng để điều trị đúng hướng, kiểm soát bệnh hiệu quả và bảo tồn chức năng thận lâu dài.

Người bệnh cần lưu ý gì khi sinh thiết thận?

- Trao đổi với bác sĩ về mục đích, lợi ích và nguy cơ của thủ thuật.

- Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và đánh giá trước sinh thiết.

- Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế về thuốc đang sử dụng và chuẩn bị trước thủ thuật.

- Nghỉ ngơi, theo dõi tại bệnh viện theo thời gian được chỉ định.

- Chú ý các dấu hiệu bất thường như tiểu máu, đau tăng hoặc biểu hiện nghi ngờ chảy máu và báo ngay cho nhân viên y tế.

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