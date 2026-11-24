Mới đây, triển lãm Cosmos BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition chính thức diễn ra tại TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ Kpop nói chung và BIGBANG nói riêng.

Những hình ảnh triển lãm BIGBANG tại TP.HCM được các fan chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG được tổ chức tại Đông Nam Á. Không đơn thuần là nơi trưng bày những hình ảnh gắn liền với tên tuổi BIGBANG, triển lãm còn đưa khán giả bước vào hành trình nhìn lại hai thập kỷ hoạt động của nhóm nhạc đình đám xứ Hàn.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những đoạn clip ghi lại không gian bên trong triển lãm BIGBANG đang được đông đảo khán giả chia sẻ. Nhiều người không khỏi choáng ngợp trước sự đầu tư về mặt hình ảnh, ánh sáng cũng như cách bố trí các khu vực trải nghiệm.

Theo đó, triển lãm gồm 8 khu vực trải nghiệm, tái hiện hành trình hoạt động nghệ thuật của BIGBANG thông qua những ca khúc nổi tiếng, hình ảnh biểu diễn và các dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trên nền tảng mạng xã hội, những đoạn clip ghi lại không gian bên trong triển lãm BIGBANG đang được đông đảo khán giả chia sẻ.

Đặc biệt, với những khán giả đã đồng hành cùng BIGBANG từ những ngày đầu, triển lãm còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt. Những giai điệu quen thuộc từng gắn liền với một thời thanh xuân nay được tái hiện trong một không gian hoàn toàn khác, khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, xúc động.

Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là cộng đồng fan BIGBANG đã để lại nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc sau khi choáng ngợp với những không gian bên trong triển lãm: "Đi xem triển lãm mà cứ ngỡ đang được sống lại những năm tháng thanh xuân của mình", "20 năm của BIGBANG cũng là cả một phần tuổi trẻ của rất nhiều người", "Không nghĩ có ngày được trải nghiệm một không gian hoành tráng như thế này của BIGBANG ngay tại Việt Nam", "Ngày xưa còn là học sinh, giờ đã đi làm, lập gia đình rồi mà nghe nhạc BIGBANG vẫn nguyên vẹn cảm xúc",...

Các fan BIGBANg để lại lời nhắn gửi đến thần tượng.

Có thể nói, đối với nhiều khán giả, việc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động của BIGBANG cũng giống như nhìn lại một phần tuổi trẻ của chính mình. Dẫu thời gian trôi qua, sức ảnh hưởng của nhóm nhạc đình đám xứ Hàn đối với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Trước đó, hai đêm concert của nhóm diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, trở thành một trong những sự kiện giải trí nổi bật tại Việt Nam trong năm 2026.

Sau hai đêm concert đình đám, triển lãm tại TP.HCM tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của BIGBANG. Đồng thời, sự kiện cũng phản ánh tiềm năng của những mô hình giải trí, trải nghiệm văn hóa gắn liền với các nghệ sĩ quốc tế tại thị trường Việt Nam.