'Choáng' với đôi bông tai bằng vàng nặng hơn 16kg, lớn đến mức không thể đeo, 55 nghệ nhân phải mất tới 5.840 giờ để chế tác

Tác phẩm trang sức đặc biệt vừa được giới thiệu tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), gây chú ý bởi kích thước và trọng lượng vượt xa những đôi bông tai thông thường.

Mayura Sahasra do thương hiệu Joyalukkas Jewellery cùng đội ngũ 55 nghệ nhân lành nghề thực hiện. Đôi bông tai được chế tác hoàn toàn từ vàng 22 karat và có tổng trọng lượng hơn 16 kg.

Theo các thông số được công bố, tác phẩm có chiều dài 1,215 m và đường kính 0,682 m. Đội ngũ nghệ nhân phải làm việc trong nhiều tháng liên tục, với tổng thời gian lên tới 5.840 giờ, để hoàn thiện toàn bộ thiết kế.

Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Mayura Sahasra ở 2 hạng mục. Đây vừa là đôi bông tai vàng nặng nhất thế giới, vừa là đôi bông tai vàng có kích thước lớn nhất thế giới.

Đôi bông tai bằng vàng nặng hơn 16kg lập 2 kỷ lục thế giới. Ảnh: Gulfnews

Ông John Paul Alukkas, Giám đốc điều hành Joyalukkas Jewellery, cho biết ý tưởng tạo ra tác phẩm bắt nguồn từ hành trình 40 năm doanh nghiệp hoạt động và gắn bó với UAE.

Trong khoảng thời gian này, công ty đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Dubai, cũng như việc thành phố liên tục thiết lập những dấu mốc và kỷ lục mới trong nhiều lĩnh vực.

Joyalukkas muốn tạo ra tác phẩm vừa thể hiện trình độ chế tác của đội ngũ nghệ nhân, vừa góp phần tôn vinh danh tiếng của Dubai. Thành phố này từ lâu được biết đến với tên gọi “Thành phố vàng”.

Ngoài kích thước và trọng lượng, Mayura Sahasra còn được xây dựng dựa trên hình tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa Ấn Độ.

Tên gọi Mayura Sahasra có nghĩa là “Ngàn con công”. Thiết kế lấy cảm hứng từ chim công, loài vật tượng trưng cho vẻ đẹp, sự duyên dáng và niềm kiêu hãnh.

Điểm nhấn của đôi bông tai nằm ở những chi tiết trang trí mô phỏng bộ lông rực rỡ của chim công. Các họa tiết được thể hiện trên quy mô lớn nhưng vẫn giữ vai trò làm nổi bật ý tưởng văn hóa của toàn bộ tác phẩm.

Dù được chế tác từ lượng vàng lớn và sở hữu 2 kỷ lục Guinness, đôi bông tai sẽ không được đưa ra thị trường. Joyalukkas cho biết tác phẩm không được chào bán.

Mayura Sahasra sẽ được trưng bày lâu dài tại cửa hàng của thương hiệu ở khu phố vàng Dubai. Công chúng và du khách có thể đến trực tiếp để chiêm ngưỡng đôi bông tai vàng lớn nhất, nặng nhất thế giới.