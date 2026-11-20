Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Loa Loa. Diễm đã ở 1 cương vị mới. Cả nhà có thấy gì lạ không?". Trong bức ảnh, nam diễn viên xuất hiện với tạo hình khá bí ẩn, đội chiếc mũ đen che gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ nụ cười. Anh diện trang phục xanh được thiết kế cầu kỳ với những đường viền vàng nổi bật.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ "cương vị" mới trên trang cá nhân.

Động thái úp mở của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng khiến người hâm mộ tò mò. Đặc biệt, cách nam diễn viên tự gọi mình là "Diễm" cùng cụm từ "cương vị mới" khiến nhiều khán giả thích thú, liên tục đặt câu hỏi về sự thay đổi lần này.

Thực tế, "cương vị mới" mà Lê Dương Bảo Lâm nhắc đến có liên quan đến dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên sẽ lần đầu đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh mang tên Bộ Đôi Siêu Lầy, đánh dấu bước chuyển từ những hoạt động quen thuộc trên truyền hình và mạng xã hội sang màn ảnh rộng.

Không chỉ là diễn viên hài, Lê Dương Bảo Lâm còn lấn sân sang màn ảnh rộng với vai chính điện ảnh đầu tay.

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ bản thân đã sang Hàn Quốc trong nhiều tháng để phục vụ quá trình ghi hình. Đáng chú ý, nhằm phù hợp với nhân vật, nam diễn viên chấp nhận thay đổi ngoại hình đáng kể, để râu và tăng cân lên gần 100 kg. Anh còn khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã tháo toàn bộ răng sứ để phục vụ tạo hình cho vai diễn.

Trong dự án lần này, Lê Dương Bảo Lâm có dịp kết hợp cùng Kiều Minh Tuấn dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Park Gyu Tae - người từng đứng sau phim Bỗng Dưng Trúng Số. Đây cũng là lần đầu tiên hai nam diễn viên cùng đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh.

Lê Dương Bảo Lâm càng minh chứng sự đa dạng trong khả năng diễn xuất.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng nhận về lượng tương tác đáng chú ý. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của nam diễn viên, đồng thời hào hứng bàn luận về vai diễn sắp tới. Một số người còn hài hước nhắc đến biệt danh "Diễm" quen thuộc, cho rằng dù xuất hiện ở cương vị nào, nam nghệ sĩ vẫn không quên mang đến tiếng cười cho khán giả.

Bộ Đôi Siêu Lầy dự kiến khởi chiếu vào ngày 02/04/2027. Với lần đầu thử sức ở vai chính điện ảnh cùng màn thay đổi ngoại hình đáng kể, Lê Dương Bảo Lâm đang khiến công chúng tò mò về màn thể hiện của mình trong dự án mới.