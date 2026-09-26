'Choáng váng' giá cát đấu giá tại Quảng Ngãi: Vượt mốc 1 triệu đồng/m³, cao gấp 4 lần thị trường

Đại diện cơ quan chức năng tham gia buổi đấu giá kiểm tra thùng bỏ phiếu đấu giá. Ảnh: BT.

Trong ngày 26/9, có 28/58 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm 24 mỏ đất san lấp và 4 mỏ đá. Theo ghi nhận, chỉ có 24 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, giảm 36 trường hợp so với ngày đầu tiên (25/9), với 60 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia.

Trước đó, trong ngày 25/9, Quảng Ngãi tổ chức đấu giá 30 mỏ, gồm 19 mỏ cát, 4 mỏ đá, 6 mỏ đất san lấp và 1 mỏ đất sét làm gạch ngói.

Theo đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, kết thúc phiên đấu giá ngày đầu tiên 25/9, có 24/30 mỏ được đấu giá thành công. Các mỏ đấu giá không thành công chủ yếu là đất san lấp, do không có tổ chức, cá nhân nộp tiền đặt trước theo quy định hoặc không đủ điều kiện tổ chức đấu giá vì có dưới 2 đơn vị tham gia.

Đáng chú ý trong kết quả đấu giá ngày 25/9 là mức giá trúng đấu giá tại một số mỏ cát xây dựng tăng cao.

Cụ thể, mỏ cát xóm Cận Sơn, xã Sơn Hạ, có diện tích khai thác 19,2 ha, được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Phước Lộc Phát đấu trúng với giá 1.050.061 đồng/m³.

Tại mỏ cát thôn Minh Thành, xã Trường Giang, diện tích khai thác khoảng 6,9 ha, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 trúng đấu giá với mức 1.067.583 đồng/m³.

Đây là hai mỏ có mức giá trúng vượt 1 triệu đồng/m³. Mức giá này chưa bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình khai thác, vận chuyển, nhân công, máy móc và các khoản liên quan khác.

Trong khi đó, giá cát tại các mỏ thương mại đang khai thác trên địa bàn Quảng Ngãi hiện dao động khoảng 250.000-600.000 đồng/m³, tùy từng địa phương do cát khan hiếm.

Một số mỏ khác cũng có giá trúng cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá hiện hành. Mỏ cát thôn Tân Phú, xã Thiện Tín, diện tích khai thác 2,56 ha, được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Phước Lộc Phát đấu trúng với giá 767.208 đồng/m³.

Mỏ cát tại thôn Mỹ Hòa, xã Tư Nghĩa, diện tích khoảng 3,58 ha, có giá trúng 707.133 đồng/m³, thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Quốc An.

Các mỏ cát còn lại có giá trúng đấu giá từ hơn 262.000 đồng/m³ đến hơn 663.000 đồng/m³.

Quang cảnh buổi đấu giá 58 mỏ khoáng sản tại Quảng Ngãi. Ảnh: BT.

Đợt đấu giá lần này được Quảng Ngãi tổ chức trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tăng cao, trong đó đất đắp và đá phục vụ các công trình đang được quan tâm.

Tổng cộng 58 mỏ được đưa ra đấu giá gồm 19 mỏ cát, 6 mỏ đá, 1 mỏ đất sét làm gạch ngói và 32 mỏ đất san lấp. Việc đấu giá đồng loạt số lượng lớn mỏ khoáng sản được kỳ vọng bổ sung nguồn cung vật liệu, phục vụ các dự án xây dựng và đầu tư trên địa bàn tỉnh.