Choảng nhau giữa đường

Hình ảnh vụ xô xát tại một ngã tư ở phường Nam Nha Trang vào đêm 12-10.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Nam Nha Trang phát hiện 1 đoạn video ghi lại cảnh một số đối tượng có hành vi xô xát tại một ngã tư thuộc phường Nam Nha Trang vào đêm 12-10. Theo video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều thanh niên đi xe máy dừng giữa lòng đường rồi tranh cãi, xô đẩy lẫn nhau; trong đó có một nam thanh niên vung tay hành hung người đang ngồi trên xe máy. Sự việc diễn ra giữa làn đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Hiện, Công an phường Nam Nha Trang đang thu thập thông tin, làm rõ danh tính những người có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông hoặc cố ý gây thương tích để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.