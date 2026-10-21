Choáng ngợp với chiếc bánh cưới nặng nửa tấn, trang trí bằng 33.000 cánh hoa

Chiếc bánh cưới độc đáo gây ấn tượng với công chúng trên khắp thế giới. Ảnh chụp màn hình Instagram

Theo trang Oddity Central (Anh), ông Suárez nổi tiếng nhờ những chiếc bánh cao cấp có thiết kế cầu kỳ. Tuy nhiên, tác phẩm mới nhất của ông có quy mô vượt xa những sản phẩm thông thường. Với chiều cao 3,5 m và chiều rộng 1,8 m, chiếc bánh có hình dáng giống một tác phẩm nghệ thuật trưng bày hơn là bánh cưới truyền thống.

Chiếc bánh được một gia đình Saudi Arabia đặt làm riêng cho một đám cưới hoàng gia. Ông Suárez dành khoảng một tháng rưỡi để xây dựng ý tưởng, sau đó mất thêm 4 tháng để hoàn thiện tác phẩm. Do khối lượng công việc quá lớn, nghệ nhân vốn thường làm việc độc lập này phải nhờ đến sự hỗ trợ của một số đồng nghiệp làm bánh cùng người thân. Riêng công đoạn gắn 33.000 cánh hoa lên chiếc bánh đã đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.

Chia sẻ với đài phát thanh RAC1 của Tây Ban Nha, ông Suárez cho biết gia đình, bạn bè và những người quen biết đều chung tay thực hiện dự án. Ông thường làm việc một mình, nhưng đơn đặt hàng lần này lớn đến mức ngay cả khi có thêm sự trợ giúp của các đồng nghiệp, nhân lực vẫn không đủ. Vì vậy, ông phải nhờ cả cha mẹ của những người bạn cùng tham gia làm cánh hoa, sơn màu và kết hợp chúng với các cành cây, hoa trang trí.

Tổng cộng, tác phẩm tiêu tốn khoảng 1.800 giờ lao động và có trọng lượng lên tới 500 kg. Chiếc bánh được ra mắt tại Nhà hát Opéra Garnier ở Paris (Pháp), trong đám cưới của một cặp đôi người Saudi Arabia yêu cầu giữ kín danh tính.

Theo ông Suárez, cô dâu và chú rể không muốn một chiếc bánh cưới thông thường mà mong có một công trình mang tính nghệ thuật, góp phần tôn vinh sự kiện trọng đại và phù hợp với không gian tổ chức xa hoa.

Một chi tiết đáng chú ý là phần bánh thực sự chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng thể tác phẩm. Phần còn lại được tạo nên từ hỗn hợp đường dùng để tạo hình thủ công và sô cô la trắng. Điều này cho thấy chiếc bánh không chỉ đòi hỏi kỹ thuật làm bánh mà còn cần sự tỉ mỉ của nghệ thuật tạo hình và trang trí.