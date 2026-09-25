Choáng ngợp với biệt phủ gần 10.000m² của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam

Cơ ngơi ngưỡng mộ

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, quê Nghệ An và trưởng thành từ Đoàn Ca múa kịch Hương Sen. Năm 1999, cô tham dự cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và giành giải Ba. Sau đó, nữ ca sĩ theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đến năm 2003, cô chính thức trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

NSND Phạm Phương Thảo.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, “người đẹp xứ Nghệ” ghi dấu ấn với sự nghiệp nhiều thành tựu và những ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 41, trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này.

Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, Phạm Phương Thảo còn khiến nhiều người chú ý khi sở hữu khu đất rộng khoảng 8.000m² tại ngoại thành Hà Nội. Trên mảnh đất rộng lớn này, nữ nghệ sĩ đã xây dựng một quần thể kiến trúc mang phong cách gần gũi với thiên nhiên, được đặt tên là Thuận Thiên Điện.

Nhà vườn của NSND Phương Thảo được xây dựng từ năm 2019 trên khu đất rộng hơn 8.000m2. Sau nhiều lần mở rộng, tổng diện tích hiện đạt gần 10.000m2.

Toàn bộ khuôn viên nằm giữa không gian đồi núi xanh mát, được quy hoạch theo hướng gần gũi thiên nhiên. Từ cổng chính dẫn vào là lối đi lát đá, hai bên phủ kín cây xanh. Sau thời gian chăm chút, khu đất rộng lớn dần hoàn thiện thành một biệt phủ bề thế với hàng loạt hạng mục ấn tượng, từ nhà ở, điện thờ, nhà nghỉ cho đến hồ nước, hòn non bộ và những khoảng xanh trải dài.

Ngoài biệt thự và sân vườn, khuôn viên còn có hồ cá, vườn cây ăn trái, khu trồng rau và sân pickleball. Theo Phương Thảo, cho cá ăn là công việc yêu thích của hai vợ chồng mỗi ngày, còn sân pickleball chủ yếu phục vụ việc rèn luyện sức khỏe và là nơi bạn bè, người thân tụ họp dịp cuối tuần.

Sân pickleball trong khuôn viên nhà vườn.

Song song với quá trình hoàn thiện, nữ nghệ sĩ trồng hàng nghìn cây ăn quả và cây cảnh, đồng thời giữ lại những bãi đá tự nhiên, đổ thêm đất để tạo điều kiện trồng cây, từ đó hình thành một không gian xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên. Từ những tiểu cảnh hòn non bộ, các bậc thang được bố trí men theo dòng suối nhỏ cho đến khu vực điện thờ được hoàn thiện trong 100 ngày, mỗi hạng mục đều được chăm chút kỹ lưỡng. Tổng thể cơ ngơi vì thế vừa mang vẻ bề thế, trang nhã, vừa giữ được nét hài hòa với cảnh quan đồi núi, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.

Điểm nhấn của khuôn viên là khu điện thờ được xây dựng trong khoảng 100 ngày. Công trình có quy mô bề thế nhưng vẫn mang vẻ trang nhã, với hệ cột đá được chạm khắc công phu. Một số bức tường còn được trang trí bằng các mảng phù điêu theo nhiều chủ đề khác nhau, tạo cảm giác cổ kính và trang nghiêm.

Bên cạnh đó, khu chòi lục giác nằm ở vị trí cao, có tầm nhìn rộng ra toàn bộ khu vườn. Đây là nơi nữ nghệ sĩ thường ngồi thư giãn, thưởng trà và tận hưởng không khí yên bình. Gần khu chòi là ngôi nhà hai tầng với tám phòng ngủ, được xây dựng làm nơi nghỉ ngơi cho gia đình, bạn bè ghé thăm cũng như người giúp việc.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô và thiết kế bên ngoài, không gian sống bên trong biệt phủ của NSND Phạm Phương Thảo cũng khiến người xem khó rời mắt. Bước qua cánh cửa, một không gian cao rộng mở ra với hệ cửa lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên, giúp từng góc nhà luôn sáng thoáng. Dịp Tết 2026 vừa qua, Phạm Phương Thảo cũng chia sẻ những hình ảnh đón năm mới rực rỡ trong cơ ngơi của mình. Từng chi tiết trong nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ đèn chùm pha lê, cầu thang uốn cong, những bức tranh nghệ thuật khổ lớn cho đến các món đồ decor mang nét truyền thống.

Khu vực bàn ăn cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi được bài trí nổi bật với bức tranh nghệ thuật cỡ lớn cùng hệ đèn pha lê màu hổ phách thả dài từ trần xuống. Ánh sáng từ đèn kết hợp với nội thất và cách phối màu tinh tế khiến khu vực này trở nên bắt mắt, góp phần hoàn thiện vẻ sang xịn cho không gian sống.

Sau những chuyến lưu diễn và lịch làm việc dày đặc, nữ ca sĩ đều lựa chọn trở về với ngôi nhà, những khu nhà vườn rộng lớn, nơi tự tay mình trồng cây, chăm hoa và tận hưởng nhịp sống thư thái.

Tái hôn sau hai lần dang dở

Bên cạnh sự nghiệp và cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, chuyện tình cảm của Phạm Phương Thảo cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước khi tìm được hạnh phúc hiện tại, nữ nghệ sĩ từng trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Phạm Phương Thảo hạnh phúc bên chồng doanh nhân.

Cô kết hôn lần đầu ngay sau khi đăng quang Sao Mai 2003 nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2009. Sau đó, cô tiếp tục bước vào một mối quan hệ khác nhưng cũng không thể đi đến cuối chặng đường.

Sau những đổ vỡ, nữ nghệ sĩ chọn cách sống kín tiếng, tập trung cho sự nghiệp và bản thân. Phải đến khi bước sang tuổi 42, cô mới quyết định mở lòng một lần nữa với người bạn đời hiện tại.

Chồng Phạm Phương Thảo là một doanh nhân, có niềm đam mê nghệ thuật. Hai người quen nhau qua bạn bè, trải qua thời gian dài tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó. Đầu năm 2025, họ tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời nữ nghệ sĩ.

Cuộc sống hiện tại của Phạm Phương Thảo khá kín đáo. Cô hạn chế xuất hiện trên truyền thông, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, phát triển khu nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên.