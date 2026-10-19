'Choáng ngợp' trước màn biểu diễn của KATSEYE tại 'Victoria's Secret Fashion Show 2026'

Thay vì xuất hiện trên sân khấu chính, các thành viên KATSEYE đã bước ra từ khu vực khán giả và trình diễn hai ca khúc PINK UP và Animal.

Trong suốt màn trình diễn, các thành viên tự cầm máy quay để ghi lại khoảnh khắc này, cho thấy họ thực sự tận hưởng trải nghiệm đó. Vừa thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ, nhóm vừa khoe chất giọng đầy nội lực, dù vẫn đang cầm micro trên tay. Sự xuất hiện này, kết hợp giữa màn trình diễn âm nhạc và một sự kiện thời trang đã tạo cơ hội để KATSEYE khẳng định dấu ấn của mình trước khán giả toàn cầu.

Victoria's Secret Fashion Show là sự kiện nổi tiếng toàn cầu, quy tụ các siêu mẫu trên sàn diễn cùng những màn trình diễn từ các nghệ sĩ tên tuổi. Tại sự kiện năm nay, danh sách các nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm: Tyla, Tate McRae, Megan Thee Stallion và Megan Moroney.

Trong khi đó, KATSEYE là một nhóm nhạc nữ toàn cầu được thành lập bởi HYBE và Geffen Records, áp dụng mô hình sản xuất và phát triển theo phong cách K-pop. Nhóm đã ra mắt tại Hoa Kỳ vào năm 2024. Theo chiến lược "đa quốc gia, đa thể loại" mà chủ tịch Bang Si-hyuk thúc đẩy, nhóm gồm các thành viên đến từ những nền văn hóa đa dạng, cùng nhau hoạt động trên sân khấu quốc tế. Họ đã nhận được đề cử ở hai hạng mục tại Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 68, gồm "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" (Best New Artist) và "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" (Best Pop Duo/Group Performance) cho ca khúc Gabriela.

Lịch trình biểu diễn của nhóm vẫn tiếp tục kéo dài đến cuối năm. Sau chặng dừng chân tại châu Âu trong khuôn khổ chuyến lưu diễn THE WILDWORLD TOUR vào tháng Chín, KATSEYE đã khởi động chặng lưu diễn Bắc Mỹ tại Miami vào ngày 13 tháng này. Vào ngày 1/12, nhóm sẽ tham gia biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện 2026 iHeartRadio Jingle Ball Tour.