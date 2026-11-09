Choáng ngợp sân khấu Concert Quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam'

Ban Tổ chức công bố sân khấu chính thức chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam"

Diễn ra vào tối 24.11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình dự kiến quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, phục vụ miễn phí 50.000 khán giả và khép lại bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Sân khấu lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa Việt

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam có chủ đề Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp, thời lượng 120 phút, diễn ra vào lúc 20h ngày 24.11.

Đây là một trong những sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30.9.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo phương án phối cảnh được công bố, hình tượng trống đồng giữ vị trí trung tâm, kết nối với hệ thống màn hình lớn, sân khấu mở rộng và sàn diễn hình tròn vươn vào khu vực khán giả.

Thiết kế tạo nên không gian trình diễn có tính kết nối, mở rộng sự tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng.

Đáng chú ý, trống đồng, chim Lạc cùng những biểu tượng văn hóa quen thuộc không chỉ xuất hiện dưới dạng họa tiết trang trí mà còn được tái hiện thông qua ánh sáng, hình ảnh, chuyển động và công nghệ trình diễn.

Cách thể hiện này hướng tới tạo nên một không gian nghệ thuật vừa gợi nhắc nguồn cội, vừa mang tinh thần đương đại.

Theo định hướng dàn dựng, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành không gian trình diễn đa điểm, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng và các lớp chuyển động.

Những đại cảnh gợi không khí sử thi được kết nối với các khoảnh khắc biểu diễn giàu cảm xúc. Phương án tổ chức đồng thời chú trọng sức lan tỏa tại sân vận động và khả năng chuyển tải câu chuyện nghệ thuật đến khán giả truyền hình.

Điểm nhấn ở phần kết chương trình là đại cảnh dự kiến mang tên Việt Nam bừng sáng năm châu, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng biểu diễn.

Theo ý tưởng dàn dựng, khán giả sẽ cùng hưởng ứng điệp khúc và thực hiện những động tác đơn giản, đưa nhịp điệu từ sân khấu lan tỏa tới khán đài. Qua đó, người xem không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp góp phần tạo nên hình ảnh một cộng đồng hòa nhịp trong niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành không gian trình diễn đa điểm

Ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc, màn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ thắp sáng bầu trời Mỹ Đình, nối dài không khí hân hoan của đêm hội văn hóa. Màn pháo hoa cũng được truyền hình trực tiếp để khán giả Thủ đô và cả nước cùng thưởng thức.

Kết nối sáng tạo nghệ thuật với truyền thông đa nền tảng

Muôn sắc Việt Nam đánh dấu lần đầu tiên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao thực hiện một Đêm hội Quốc gia quy mô lớn nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa của cả nước.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức.

Với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, chương trình thể hiện định hướng gắn hoạt động truyền thông với sáng tạo và tổ chức sản xuất các sản phẩm văn hóa.

Việc kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, công nghệ biểu diễn cùng hệ thống truyền thông đa nền tảng hướng tới đưa các giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng thông qua những trải nghiệm nghệ thuật cụ thể.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của báo chí không chỉ dừng lại ở việc truyền tải, quảng bá các giá trị văn hóa mà còn cần chủ động kết nối nguồn lực, tham gia sáng tạo, tổ chức sản xuất và phát triển những sản phẩm văn hóa có giá trị.

Với quy mô tổ chức lớn, sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên cùng sân khấu được đầu tư theo hướng kết hợp các biểu tượng văn hóa truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, Muôn sắc Việt Nam hướng tới tạo nên một đêm hội nghệ thuật kết nối khán giả tại sân vận động và công chúng theo dõi qua truyền hình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần lan tỏa không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tới đông đảo khán giả cả nước.