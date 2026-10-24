Choáng ngợp quán cà phê chi 10 tỷ xây thác nước 6,5m ngay giữa lòng thành phố

Đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao trong từng thao tác kéo sợi, uốn hoa văn, nghề đậu bạc Định Công (Hà Nội) kén người theo đuổi bởi sự kỳ công. Thế nhưng, trong căn xưởng nhỏ của làng nghề, những đôi tay còn mang khiếm khuyết vẫn ngày ngày lặng lẽ vượt qua rào cản thể chất, tỉ mỉ tạo nên những sản phẩm bằng tất cả sự kiên trì và tình yêu nghề, viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực sống và khẳng định giá trị bản thân.