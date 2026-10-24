Choáng ngợp quán cà phê chi 10 tỷ xây thác nước 6,5m ngay giữa lòng thành phố
Nằm ẩn mình trên đường 36, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, quán cà phê độc đáo này sở hữu diện tích lên tới hơn 1.000 m2 và đã nhanh chóng tạo nên một "cơn sốt" trên các nền tảng mạng xã hội.
Thành phố Hồ Chí Minh vốn nổi tiếng là một thành phố vô cùng năng động, nhộn nhịp với những dòng người hối hả ngược xuôi, thế nhưng ít ai ngờ rằng ngay giữa lòng đô thị chật chội ấy lại xuất hiện một không gian xanh vô cùng ảo diệu và ngập tràn hơi thở thiên nhiên nguyên sơ, khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến cũng phải trầm trồ ngạc nhiên./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/choang-ngop-quan-ca-phe-chi-10-ty-xay-thac-nuoc-65m-ngay-giua-long-thanh-pho-post1143990.vnp