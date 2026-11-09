Choáng ngợp khối bất động sản 'khủng' của Lee Jong Suk

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Jong Suk hiện sở hữu danh mục bất động sản gồm các căn hộ cao cấp và tòa nhà thương mại tại những khu vực đắt đỏ của Seoul. Trong đó, hai căn hộ tại Hannam-dong có tổng giá trị thị trường ước tính khoảng 47 tỷ won, trong khi số tiền mua ban đầu chỉ khoảng 11,6 tỷ won.

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của nam diễn viên là căn hộ tại khu phức hợp La Terrasse Hannam, thuộc khu UN Village, quận Yongsan. Tháng 3/2015, anh mua căn hộ diện tích 284m² với giá khoảng 4,3 tỷ won.

Thời điểm đó, dự án gặp khó khăn tài chính, một số căn hộ chưa bán được được đưa ra thị trường với mức giảm khoảng 50% so với giá ban đầu. Sau hơn 10 năm, giá thị trường của những căn hộ cùng diện tích tại đây được ước tính lên tới 20 tỷ won, cao gần 4,7 lần giá mua ban đầu. Dù chuyển nơi ở từ năm 2019, Lee Jong Suk vẫn giữ lại bất động sản này.

Ảnh: OSEN.

Cũng trong năm 2019, nam diễn viên chuyển đến khu căn hộ cao cấp Nine One Hannam. Anh lựa chọn căn hộ diện tích 334m², với giá bán ban đầu khoảng 7,3 tỷ won. Sau khoảng hai năm sinh sống theo hợp đồng thuê, Lee Jong Suk hoàn tất thủ tục sở hữu căn hộ.

Bất động sản này có thiết kế thông tầng, gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, sân hiên riêng và khu vườn tại tầng một. Hiện những căn hộ cùng diện tích tại dự án được định giá khoảng 27 tỷ won, tăng gần 3,7 lần so với giá ban đầu.

Như vậy, riêng hai căn hộ tại Hannam-dong đã tăng giá trị khoảng 35,4 tỷ won so với tổng mức đầu tư ban đầu. Nếu tính thêm các bất động sản khác, tổng giá trị danh mục của Lee Jong Suk được ước tính vượt 63 tỷ won (khoảng 1.150 tỷ đồng). Đây là mức định giá theo thị trường tham khảo, chưa trừ các khoản nợ, thuế và chi phí giao dịch.

Nine One Hannam cũng là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như G-Dragon, RM và Suga (BTS).

Bên cạnh sự nghiệp, nam diễn viên Lee Jong Suk từng thu hút sự quan tâm khi anh công khai hẹn hò IU vào cuối năm 2022. Hai nghệ sĩ quen biết từ năm 2012 khi cùng dẫn chương trình âm nhạc "Inkigayo". Tuy nhiên, tháng 7/2026, đại diện hai bên xác nhận cặp đôi đã chia tay sau khoảng 4 năm gắn bó và duy trì quan hệ đồng nghiệp.

Ở tuổi 37, Lee Jong Suk vẫn duy trì sức hút nhờ ngoại hình trẻ trung và phong thái lịch lãm. Với sự kết hợp giữa diện mạo nổi bật và sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý, Lee Jong Suk tiếp tục là một trong những gương mặt được công chúng quan tâm của làng giải trí Hàn Quốc.