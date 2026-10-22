Choáng ngợp giữa hàng cây khổng lồ ở vùng đất khô cằn Madagascar

Ở miền Tây Madagascar, gần thành phố Morondava, có một con đường đất nổi tiếng khắp thế giới với tên gọi Đại lộ Baobab (Avenue of the Baobabs). Hai bên đường là những cây bao báp cổ thụ với thân phình lớn, tán lá vươn cao và hình dáng kỳ lạ. Không cần những công trình nhân tạo đồ sộ, cảnh quan nơi đây vẫn khiến du khách ngỡ như đang bước vào một thế giới thần thoại.

Những cây nổi bật nhất thuộc loài Adansonia grandidieri, một loài bao báp đặc hữu của Madagascar. Chúng có thể cao khoảng 25–30 m, với thân cây hình trụ khổng lồ và tán lá mọc thành chùm trên những cành gần đỉnh. Vào mùa khô, khi lá rụng gần hết, thân cây màu nâu đỏ nổi bật trên nền trời rộng lớn, tạo nên khung cảnh đặc biệt ấn tượng lúc bình minh và hoàng hôn. Đoạn đường nổi tiếng chỉ dài vài trăm mét, nhưng hàng cây hai bên đã trở thành một trong những biểu tượng thiên nhiên dễ nhận biết nhất của Madagascar.

Những cây bao báp cổ thụ tạo thành khung cảnh nổi tiếng của Đại lộ Baobab lúc hoàng hôn. Ảnh: safari-memories.com

Điều thú vị là đại lộ này không phải con đường được trồng cây từ đầu theo một thiết kế quy hoạch hiện đại. Những cây bao báp vốn mọc trong cảnh quan tự nhiên rộng lớn, nơi rừng thưa từng bao phủ nhiều khu vực. Khi đất đai được chuyển đổi cho nông nghiệp và các hoạt động của con người, nhiều cây khác biến mất, còn những cây bao báp lớn vẫn tồn tại giữa đồng đất trống. Vì thế, hàng cây ngày nay vừa là kỳ quan cảnh quan, vừa gợi nhắc về một hệ sinh thái đã biến đổi đáng kể qua thời gian.

Bao báp cũng có những đặc điểm sinh học đáng kinh ngạc. Thân cây lớn giúp tích trữ nước, một lợi thế quan trọng trong môi trường có mùa khô kéo dài. Một số cây trưởng thành có thể sống nhiều thế kỷ, dù tuổi chính xác của từng cây tại đại lộ không phải lúc nào cũng được xác định chắc chắn. Với cộng đồng địa phương, những cây cổ thụ không chỉ có giá trị sinh thái mà còn gắn với ký ức, truyền thuyết và đời sống văn hóa. Một số cây được xem là linh thiêng, cần được tôn trọng và bảo vệ.

Thân bao báp khổng lồ nổi bật giữa vùng đất khô hạn ở Menabe, miền Tây Madagascar. Ảnh: lonelyplanet.es

Sức hấp dẫn của Đại lộ Baobab cũng đặt ra bài toán bảo tồn. Khu vực này được đưa vào diện bảo vệ từ năm 2007, trong bối cảnh cảnh quan bao báp chịu sức ép từ nạn phá rừng, mở rộng đất nông nghiệp và sự biến đổi môi trường. Du lịch mang lại nguồn thu cho cư dân địa phương, nhưng cũng cần được quản lý để hạn chế tác động đến đất đai, cây cổ thụ và môi trường sống xung quanh. Bảo vệ đại lộ không chỉ là giữ lại một điểm chụp ảnh nổi tiếng, mà còn là gìn giữ một phần di sản tự nhiên của Madagascar.

Khi mặt trời lặn, những thân cây sẫm màu in bóng lên nền trời cam tím, Đại lộ Baobab trở thành một trong những cảnh tượng đáng nhớ nhất của châu Phi. Nhưng giá trị của nơi này vượt xa vẻ đẹp trong những bức ảnh du lịch. Mỗi cây bao báp là một chứng nhân của thời gian, tồn tại qua những biến đổi của khí hậu và con người. Giữa một thế giới ngày càng thay đổi nhanh chóng, hàng cây cổ thụ nhắc chúng ta rằng những kỳ quan tự nhiên tưởng như bất biến vẫn cần được gìn giữ bằng những nỗ lực cụ thể.

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