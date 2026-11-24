Không khí háo hức, mong chờ concert Muôn sắc Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ trước sân vận động Mỹ Đình. Hàng nghìn khán giả từ nhiều nơi đã đổ về nơi tổ chức concert. Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, nhiều khán giả lựa chọn áo dài, khăn đóng, khăn đỏ khi đến thưởng thức chương trình. Sắc màu của những bộ trang phục truyền thống tạo điểm nhấn giữa dòng người đổ về sân Mỹ Đình.

Khu vực check-in với biểu tượng Ngày Văn hóa Việt Nam và thông điệp Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp thu hút nhiều nhóm bạn đến chụp ảnh. Không ít khán giả khoe tấm vé cứng trên tay trước khi vào sân.

Màu áo xanh thanh niên tình nguyện cũng xuất hiện tại khu vực tổ chức chương trình, góp phần tạo nên không khí trẻ trung, sôi động trước giờ khai màn.

Nhiều người mang theo phụ kiện đặc biệt là chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng.

Một nhóm khán giả của ca sĩ Noo Phước Thịnh chờ trước sân từ 17h.

Theo thông báo của ban tổ chức, cổng đón khán giả mở từ 15h và đóng lúc 19h30.

Biển người trước khu vực soát vé.

Trên vé chỉ hiển thị thông tin khu vực, không quy định số ghế cụ thể. Khán giả được khuyến nghị đến sớm để chủ động lựa chọn vị trí đứng, ngồi phù hợp.

Ban tổ chức cũng khuyến nghị người dân mang theo căn cước, CCCD hoặc hộ chiếu bản cứng để quá trình kiểm tra thông tin, xác thực danh tính diễn ra thuận lợi.

Để phục vụ khán giả, thành phố bố trí 5 điểm trông giữ phương tiện miễn phí tại khu vực trường đua F1, Công viên Mễ Trì, Trường THCS Từ Liêm 3, khu vực đường Trần Hữu Dực và Cung Điền kinh Hà Nội.

Khán giả nữ khoe tấm vé Muôn sắc Việt Nam trước khi vào sân Mỹ Đình.

Chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 24/11, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Thủ đô nhân Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

Sức nóng của đêm diễn được ghi nhận ngay từ thời điểm mở cổng đăng ký vé trực tuyến ngày 19/11. Toàn bộ vé được đăng ký hết chỉ sau 8 phút. Hệ thống ghi nhận hơn 568.000 lượt truy cập, thời điểm cao nhất có gần 150.000 người cùng chờ đăng ký.

Cổng soát vé có nhiều nhân viên an ninh. Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Đại úy Hà Thanh Đức - Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm - cho biết lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Khán giả hào hứng chuẩn bị vào sân để xem concert đặc biệt.

Nhiều người có mặt tại sân Mỹ Đình từ vài tiếng trước giờ khai màn.