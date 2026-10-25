Cho Yi Hyun và dàn sao che giấu bí mật trong Final Interview

Final Interview xoay quanh sáu ứng viên vượt qua tỷ lệ cạnh tranh 5.000 chọi 1 để lọt vào vòng phỏng vấn cuối tại một công ty công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, những phong bì bí ẩn chứa bí mật của từng người xuất hiện, đẩy họ vào cuộc đấu trí căng thẳng.

Loạt poster mới giới thiệu ảnh thẻ của sáu ứng viên với những dải băng dính che miệng, kèm tên và câu nói riêng. Dòng chữ “Tất cả đều đang nói dối” hé lộ những bí mật chưa được tiết lộ, đồng thời báo hiệu cuộc phỏng vấn không chỉ là màn đánh giá năng lực mà còn là phép thử lòng tin giữa những người đang cạnh tranh trực tiếp.

Loạt poster mới của Final Interview hé lộ sáu ứng viên cùng những bí mật chưa được tiết lộ.

Cho Yi Hyun vào vai Moon Hye In, ứng viên nhạy bén và bình tĩnh; Kim Jae Won hóa thân thành Han Jin Woo, người theo đuổi lý tưởng với tư duy cởi mở. Shin Seung Ho đảm nhận Baek Seung Bin, thủ lĩnh quyết đoán được tôi luyện qua thể thao, còn Kang You Seok đóng Lee Hee Chan, người hòa giải thân thiện.

Trong khi đó, Kwak Dong Yeon vào vai Jeon Yo Han, chiến lược gia khó đoán, còn Bae Gang Hee hóa thân thành Cha Joo Won, ứng viên theo chủ nghĩa hoàn hảo với hồ sơ nổi bật. Sáu nhân vật sở hữu tính cách và thế mạnh khác nhau, nhưng đều có những điều muốn che giấu. Sự đối lập giữa họ hứa hẹn tạo nên những mâu thuẫn khó lường khi mỗi người vừa phải thể hiện năng lực, vừa tìm cách tránh để bí mật của mình bị phơi bày.

Buổi phỏng vấn kéo dài hai giờ, gồm năm vòng bỏ phiếu công khai để chọn ra người chiến thắng duy nhất. Khi bí mật dần được tiết lộ, niềm tin giữa các ứng viên chuyển thành sự nghi ngờ, đe dọa phá vỡ tinh thần đồng đội. Những người từng cùng nhau vượt qua hàng nghìn đối thủ giờ đây có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất của nhau.

Qua mô-típ tuyển dụng kết hợp đấu trí tâm lý, Final Interview đặt ra câu hỏi về giới hạn của lòng tin trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Khi mỗi ứng viên đều có điều muốn che giấu, người chiến thắng không chỉ cần một hồ sơ hoàn hảo mà còn phải đủ tỉnh táo để đối mặt với những sự thật bất ngờ. Loạt poster mới vì thế mở ra nhiều tò mò về những bí mật phía sau sáu gương mặt và diễn biến của cuộc phỏng vấn đầy căng thẳng.