Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa hậu doanh nhân Việt Nam là đơn vị đề xuất tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2026 - Miss Viet Nam Global Business 2026” tại tỉnh.

Dự kiến, cuộc thi tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, phường Việt Trì. Trong đó, vòng Bán kết và Tài năng diễn ra ngày 18/12/2026, vòng Chung kết tổ chức ngày 22/12/2026.

Qua đánh giá hồ sơ năng lực tổ chức cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Đây là công ty đã từng tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn; sau các cuộc thi không có dư luận, báo chí và Nhân dân phán ánh tiêu cực.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về quy mô tổ chức cuộc thi; đồng thời rà soát các thủ tục pháp lý và điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm cuộc thi được tổ chức đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Cuộc thi là sự kiện văn hóa có quy mô, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch Phú Thọ, đồng thời thúc đẩy phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, làm rõ các điều kiện cần thiết trong công tác tổ chức, nhất là thủ tục pháp lý và phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức cuộc thi theo kế hoạch, trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện, quy định của pháp luật và tiến độ đề ra.