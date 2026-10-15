Cho ý kiến vào dự thảo Đề án tuyên truyền xóa bỏ hủ tục trong tang lễ của đồng bào Mông

Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo do Sở Dân tộc và Tôn giáo trình bày, Đề án tập trung tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục trong tang lễ, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào Mông tại 25 bản trên địa bàn 9 xã, gồm: Tam Chung, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Pù Nhi, Trung Lý, Mường Lý, Sơn Thủy, Na Mèo và Phú Lệ.

Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Mông.

Đề án thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 17 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương trình bày dự thảo Đề án.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% đám tang của đồng bào Mông được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới; giảm tỷ lệ tảo hôn xuống dưới 10%, xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống; trên 90% số bản đạt danh hiệu bản văn hóa; 100% bản thành lập tổ tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục và xây dựng hương ước, quy ước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo Đề án tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện thực tế của đồng bào Mông; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng Đề án, đồng thời tập trung góp ý vào mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện.

Đại diện Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tính khả thi của các chỉ tiêu; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương; lựa chọn phương thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên và các gia đình có nguy cơ xảy ra tảo hôn.

Đồng thời, quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng dòng họ; xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn, tính toán nguồn kinh phí và cơ chế phối hợp để bảo đảm hiệu quả khi triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận sự chủ động của Sở Dân tộc và Tôn giáo trong xây dựng dự thảo Đề án; đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp tục xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào Mông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các sở, ngành tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo Đề án. Trong đó, cần xác định rõ sự cần thiết xây dựng đề án, đối tượng, phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các đơn vị liên quan; xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện từng địa phương, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, phải chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, trưởng dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng. Việc xóa bỏ hủ tục cần thực hiện kiên trì, có lộ trình, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm giữa các sở, ngành, địa phương; cân đối, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, tránh trùng lặp, lãng phí. Giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.