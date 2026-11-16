Cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh mở rộng.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, các đại biểu nghe, cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp; dự kiến chương trình chung và chương trình điều hành chi tiết kỳ họp.

Hội nghị cũng xem xét kết quả thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ mười một và những vấn đề cần xin ý kiến thống nhất; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2026, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 285-KL/TU ngày 7/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về “Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2031”; việc cử đảng viên tham gia lớp bổ sung đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2026; nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Thường trực Đảng ủy HĐND tỉnh mở rộng.

Tại Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh mở rộng, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ mười một; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp. Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh báo cáo, làm rõ những nội dung thẩm tra cần xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, làm cơ sở hoàn thiện các tài liệu trình Kỳ họp.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận Hội nghị.

Kết luận các hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu các ban của HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo phục vụ buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó cần đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động; việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, làm rõ số lượng nghị quyết, nguồn lực thực hiện, nhất là nguồn ngân sách cấp tỉnh và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp ủy.

Đối với những nội dung chưa bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục, đồng chí yêu cầu không đưa vào kỳ họp để xem xét, thông qua. Những vấn đề còn vướng mắc, trong đó có nội dung liên quan đến tuyến đường trên địa bàn xã Nghĩa Tá và Yên Thịnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát, làm rõ và xác định điều kiện thực hiện theo quy định.

Đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm của trưởng các ban HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra; yêu cầu nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá khách quan, thấu đáo từng nội dung, không làm hình thức, nể nang. Những nội dung chưa bảo đảm quy định phải nêu rõ quan điểm, kiến nghị không đưa vào nghị quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra.