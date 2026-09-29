Cho ý kiến các luật, bộ luật: Hình sự, Tố tụng hình sự, Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)

Sáng 29/9, tiếp tục ngày làm viêc thứ 2 của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, gồm các dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Điều hành thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, các đại biểu đã góp ý cụ thể vào các điều khoản của dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Đối với dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu cũng đã góp ý vào định hướng chính sách.

“Sau kỳ họp, Cơ quan chủ trì soạn thảo, Cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan có liên quan đã phối hợp và hoàn thiện thêm một bước để tại hội nghị này có bản dự thảo mới và có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến các cơ quan có liên quan”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành thảo luận, (ảnh Quochoi).

Thảo luận về Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các đại biểu đều thống nhất cần phải sửa đổi các luật, bộ luật trên nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các đại biểu tham gia rất sâu và các đại biểu không chỉ nghiên cứu các nội dung, dự án luật được cho ý kiến ngày hôm nay mà còn nghiên cứu cả các luật khác có liên quan, cả pháp luật hiện tại và lịch sử, pháp luật trong nước và pháp luật nước ngoài. Với thực tiễn rất phong phú trong hoạt động của mình, các đại biểu đã phân tích sâu sắc, đề xuất, góp ý hoàn thiện nhiều nội dung, quy định cụ thể của các dự án luật được cho ý kiến; đồng thời góp ý thêm vào nhiều vấn đề khác của các luật có liên quan, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong pháp luật.

Các đại biểu dự phiên họp.

“Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tất cả các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội hoạt động ở cả Trung ương và địa phương, nếu có ý kiến phát biểu mà chưa phát biểu thì báo cáo bằng văn bản gửi cho cơ quan chủ trì soạn thảo. Chủ tịch Quốc hội cũng nói rằng, đối với các cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đề nghị cho ý kiến làm rõ để hoàn thiện dự án luật”, Phó Chủ tịch Quốc hội truyền đạt.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu, sau cuộc họp này, các đơn vị chức năng sớm hoàn chỉnh báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh các báo cáo gửi đến cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì tiếp thu để nghiên cứu, giải trình và báo cáo Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp xem xét, chỉ đạo các cơ quan tiếp thu các kiến nghị, các ý kiến của các đại biểu, của các cơ quan, tổ chức liên quan và các ý kiến đã được tổng hợp từ trước đến nay để tiếp tục hoàn chỉnh các dự án luật và các tài liệu kèm theo; đề nghị Chính phủ kiểm soát cao việc thực hiện các thông báo, kết luận của Quốc hội, nhất là việc tổng hợp lấy ý kiến nhân dân để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai.