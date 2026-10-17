Chợ xưa ở Biên Hòa - Đồng Nai

Chợ Biên Hòa vào năm 1950. Ảnh của Urbain Colestroupat. Nguồn delcampe.net/ trong sách Hình ảnh tỉnh Biên Hòa xưa

Chợ Biên Hòa nay.

Trong sách ảnh này có nhiều hình ảnh quý về chợ Biên Hòa từ những năm 1920-1929 trở về sau. Trong ảnh cho thấy đây là khu chợ sầm uất, cảnh mua bán nhộn nhịp, qua đó cho thấy phần nào lối sống, trang phục của người dân cách đây khoảng một thế kỷ. Các hình ảnh còn cho thấy một số kiến trúc đẹp, hình ảnh trên bến - dưới thuyền ở khu vực chợ Biên Hòa ngay bờ sông Đồng Nai thơ mộng.