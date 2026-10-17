Chợ xưa ở Biên Hòa - Đồng Nai
Trong cuốn Hình ảnh tỉnh Biên Hòa xưa do Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai trước đây chủ biên, Nhà Xuất bản Đồng Nai ấn hành, ở phần thương mại có nêu thông tin: “Theo cuốn Địa chí tỉnh Biên Hòa năm 1924, tỉnh Biên Hòa hồi đó có 16 tổng thì 8 tổng không có chợ. Các chợ xưa: Đồng Văn (Tân Ba), Thủ Đồn Sứ (Tân Uyên) thuộc tổng Chánh Mỹ Trung. Chợ Dinh (làng Bình Trước), chợ Mới (làng Nhị Hòa) thuộc tổng Phước Vĩnh Thượng. Chợ Lò Gạch (làng Bửu Long), chợ Cẩm Vinh (làng Tân Triều Tây) thuộc tổng Phước Vĩnh Trung…”.
Trong sách ảnh này có nhiều hình ảnh quý về chợ Biên Hòa từ những năm 1920-1929 trở về sau. Trong ảnh cho thấy đây là khu chợ sầm uất, cảnh mua bán nhộn nhịp, qua đó cho thấy phần nào lối sống, trang phục của người dân cách đây khoảng một thế kỷ. Các hình ảnh còn cho thấy một số kiến trúc đẹp, hình ảnh trên bến - dưới thuyền ở khu vực chợ Biên Hòa ngay bờ sông Đồng Nai thơ mộng.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202610/cho-xua-o-bien-hoa-dong-nai-e842c53/