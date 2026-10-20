Chợ vùng cao Hạnh Phúc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán bằng mã QR góp phần giúp hoạt động mua bán tại chợ vùng cao Hạnh Phúc thuận tiện, an toàn hơn. Ảnh: Trung tâm DVTH xã Hạnh Phúc

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hạnh Phúc phối hợp với Tổ quản lý, bảo vệ chợ hướng dẫn người dân, đặc biệt là đồng bào Mông, sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ trung tâm và chợ gia súc trên địa bàn.

Hoạt động tập trung hướng dẫn tiểu thương và khách hàng sử dụng mã QR trong các giao dịch mua bán hằng ngày.

Với hình thức thanh toán này, người bán hạn chế tình trạng thiếu tiền lẻ, nhầm lẫn khi trả tiền trong những phiên chợ đông khách. Tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, giúp tiểu thương thuận tiện kiểm tra giao dịch, quản lý doanh thu và giảm nguy cơ nhận phải tiền giả, tiền rách.

Đối với người mua, thanh toán bằng mã QR giúp giảm nhu cầu mang theo tiền mặt, tiết kiệm thời gian và bảo đảm tính chính xác trong giao dịch, kể cả khi mua những mặt hàng thiết yếu với giá trị nhỏ.

Qua đó, hoạt động mua bán tại chợ từng bước tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Hướng dẫn người dân sử dụng mã QR trong giao dịch mua bán tại chợ xã Hạnh Phúc. Ảnh: Trung tâm DVTH xã Hạnh Phúc

Tại chợ, người dân được hướng dẫn các bước thanh toán bằng điện thoại thông minh, từ mở ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử có hỗ trợ, quét mã QR đến kiểm tra thông tin người nhận và xác nhận giao dịch.

Cùng với đó, để bảo đảm an toàn, người dùng cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tiền và chỉ xác định giao dịch hoàn tất khi nhận được thông báo thanh toán thành công.

Việc đưa thanh toán không dùng tiền mặt vào hoạt động tại chợ trung tâm và chợ gia súc xã Hạnh Phúc không chỉ mang lại tiện ích cho người dân, tiểu thương mà còn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng.

Đây là cách làm thiết thực nhằm đưa chuyển đổi số vào đời sống thường ngày, từng bước xây dựng môi trường giao thương văn minh, hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế tại xã Hạnh Phúc nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.