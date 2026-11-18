Theo ghi nhận, tuyến đường độc đạo nối từ quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã, xã Phú Lộc, TP Huế xảy ra nhiều điểm sạt lở, gây hư hỏng nặng nhiều đoạn. Đặc biệt, sạt lở tại Km12+00 đã cuốn trôi toàn bộ tuyến đường dài hơn 100m và tạo ra hàm ếch sâu khoảng 50m, khiến giao thông bị cắt đứt kéo dài và đến nay vẫn chưa thể khắc phục.

Video: Chờ vốn sửa chữa, tuyến đường độc đạo lên đỉnh Bạch Mã ở Huế vẫn tê liệt.

Tại hiện trường, một phần sườn núi sụt xuống vực sâu, nền đường bị cuốn trôi khiến tuyến giao thông đi lên điểm du lịch Vườn quốc gia Bạch Mã bị chia cắt hoàn toàn.

Do đó, du khách muốn tham quan đỉnh Bạch Mã phải đi bộ khoảng 600m theo lối đường mòn phía trên khu vực sạt trượt, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ lên đỉnh núi.

Theo một cán bộ Vườn quốc gia Bạch Mã, tình trạng sạt lở không chỉ làm gián đoạn hoạt động du lịch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Qua đó, để duy trì nhiệm vụ tuần tra, phòng cháy chữa cháy, lực lượng kiểm lâm và quản lý rừng phải mở các lối mòn tạm thời đi vòng qua khu vực sạt lở, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã thuê tư vấn khảo sát hiện trạng, đánh giá địa chất, tham vấn nhiều phương án xử lý điểm sạt lở tại Km12 trên tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã nhằm xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa.

Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều trở ngại do khu vực sạt lở nằm trên địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm và luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt sau các đợt mưa lớn. Các phương án kỹ thuật phải được nghiên cứu thận trọng để bảo đảm an toàn lâu dài.

Cũng theo ông Linh, đơn vị đã đề xuất lắp đặt hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ trong thời gian chờ sửa chữa tuyến đường.

Hệ thống dự kiến sử dụng 3 cáp chính chịu lực, 6 ròng rọc dẫn hướng, có thể vận chuyển tối đa 5 người mỗi lượt và dự kiến triển khai vào đầu năm 2027 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tạm thời.

Đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết thêm, phương án khắc phục sạt lở tuyến đường này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030. Công trình có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, dự kiến sẽ được bố trí nguồn vốn để triển khai xử lý dứt điểm vào năm 2027.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã thông tin, do ảnh hưởng mưa lớn cực đoan, kéo dài vào cuối năm 2025 khiến tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng từ quốc lộ 1 kết nối với đỉnh Bạch Mã bị sạt lở nhiều điểm, gây chia cắt, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Cụ thể, tại Km6+00 sạt lở ta luy âm dài khoảng 25m, sâu 5-10m và làm xói lở nền đường sâu 0,5-1m; Tại km9+500, xảy ra sạt lở ta luy âm dài khoảng 25m, xói hàm ếch vào mặt đường từ 0,5-1m; Tại Km12+00, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm sạt trượt toàn bộ mái ta luy dương, kè đá ta luy âm và mặt đường, chiều dài khu vực sạt khoảng 100m, sâu nhất đến 50m, gây hư hỏng chia cắt tuyến, không thể lưu thông. Ngoài ra, sạt lở tại vị trí này làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã, dẫn đến mất điện và mất an toàn trong sử dụng điện tại khu vực.