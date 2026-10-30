Cho vợ làm đám cưới với người tình, chồng đưa ra lý do gây bất ngờ

Theo thông tin từ Press Trust of India (PTI), Buddhiram Nishad, 45 tuổi, và vợ là Phoolmati, 37 tuổi, sống tại làng Debri. Hai người kết hôn vì tình yêu cách đây khoảng 21 năm và có với nhau 5 người con, trong đó người con trai lớn nhất 18 tuổi.

Tuy nhiên, vài tháng trước, Phoolmati nảy sinh tình cảm với Awadhesh, 26 tuổi. Mối quan hệ này khiến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng liên tục xảy ra bất hòa.

Theo lời kể của người thân và trưởng làng, khoảng hai tháng trước khi sự việc được đưa tin, Phoolmati đã rời khỏi nhà cùng Awadhesh. Sau đó, cô trở về khi được các thành viên trong gia đình thuyết phục.

Dù vậy, những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng vẫn tiếp diễn. Trước tình hình này, Buddhiram quyết định thu xếp để vợ kết hôn với người đàn ông mà cô muốn chung sống.

Sau khi tổ chức đám cưới cho vợ và người tình của cô, Bablu (bên trái) đã chụp ảnh cùng cặp đôi mới cưới. Ảnh tư liệu.

Lễ cưới được tổ chức tại một ngôi đền thờ thần Shiva ở làng Asrafpur vào ngày thứ Ba, với sự chứng kiến của những người dân trong làng. Buddhiram cũng có mặt tại buổi lễ và tham gia nghi thức tiễn cô dâu về nhà chồng.

Chia sẻ với phóng viên, Buddhiram cho biết ông đã kết hôn với Phoolmati cách đây 21 năm, nhưng giờ đây vợ không còn muốn sống cùng mình.

“Tôi không muốn sống trong cảnh gia đình ngày nào cũng bất hòa. Vì vậy, tôi quyết định để cô ấy kết hôn với người mà cô ấy muốn chung sống”, Buddhiram nói.

Theo NDTV, cảnh sát cho biết họ chưa tiếp nhận đơn khiếu nại nào liên quan đến vụ việc.