Cho vợ được tự do hẹn hò với người khác, chồng đưa ra một thỏa thuận bất ngờ

Theo PEOPLE, Hailey Glassman và chồng quen nhau từ khi còn trẻ. Cả hai từng là hàng xóm trên đảo Martha’s Vineyard, bang Massachusetts, Mỹ, và gặp nhau tại một trại hè chèo thuyền.

Sau 15 năm kết hôn, hai người vẫn duy trì cuộc sống chung nhưng có những quy tắc riêng trong mối quan hệ. Hailey cho biết cô hẹn hò với phụ nữ, trong khi không hẹn hò với những người đàn ông khác. Cô cũng khẳng định mối quan hệ của mình không phải kiểu quan hệ đa ái.

Hailey gọi đây là một cuộc hôn nhân “lavender marriage”. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ những cuộc hôn nhân giữa nam và nữ có liên quan đến việc che giấu hoặc ứng phó với những kỳ vọng xã hội về xu hướng tính dục. Tuy nhiên, không nên mặc định mọi cuộc hôn nhân được gọi bằng thuật ngữ này đều có cùng mục đích.

Hailey Glassman và Erika Hammond trong mùa 16 của chương trình The Real Housewives of New York City. Ảnh: Ralph Bavaro/Bravo.

Dù Hailey tham gia chương trình truyền hình thực tế, chồng cô không muốn xuất hiện trước máy quay. Theo chia sẻ của nữ chuyên gia quan hệ công chúng, anh điều hành một doanh nghiệp lớn trên đảo Martha’s Vineyard và muốn bảo vệ sự riêng tư của bản thân cũng như gia đình.

Hai người thường xuyên đi lại giữa New York và Martha’s Vineyard. Ngoài nơi ở chung, Hailey còn có một căn hộ riêng tại New York để sinh hoạt theo cách mình muốn.

Cô cho biết việc có không gian riêng giúp bản thân thoải mái hơn trong cuộc sống thường ngày. Hailey thậm chí khuyến khích những phụ nữ đang có mối quan hệ lâu dài cân nhắc việc sở hữu một nơi ở riêng, nếu điều kiện cho phép.

Hailey Glassman từng được truyền thông Mỹ nhắc đến vào năm 2009 vì mối quan hệ với Jon Gosselin, ngôi sao của chương trình Jon & Kate Plus 8.

Hailey Glassman. Ảnh: Eugene Gologursky/Bravo.

Trải nghiệm trở thành tâm điểm chú ý khi còn trẻ được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến con đường nghề nghiệp của cô. Sau này, Hailey theo đuổi lĩnh vực quan hệ công chúng, công việc đòi hỏi khả năng xử lý thông tin và bảo vệ hình ảnh khách hàng.

Câu chuyện về cuộc hôn nhân hiện tại của Hailey tiếp tục thu hút sự quan tâm khi cô công khai những quy tắc riêng trong đời sống tình cảm. Trường hợp này cũng cho thấy mỗi cặp đôi có thể xây dựng cách duy trì quan hệ khác nhau, miễn là những thỏa thuận giữa họ được thống nhất.