Cho vay vốn lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao 7,2 ngàn tỷ đồng
Ngành ngân hàng tại Đồng Nai tập trung thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; ưu tiên phân bổ nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế… Trong đó, cho vay đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những lĩnh vực ưu tiên.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tính đến tháng 10-2026, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đạt khoảng 7,2 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 1,6% so với tổng dư nợ cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/202610/cho-vay-von-linh-vuc-ung-dung-cong-nghe-cao-72-ngan-ty-dong-5384b34/