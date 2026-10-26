Cho vay vốn lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao 7,2 ngàn tỷ đồng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tính đến tháng 10-2026, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đạt khoảng 7,2 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 1,6% so với tổng dư nợ cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Lam Phương