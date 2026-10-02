Cho vay tiêu dùng cá nhân tại TPHCM đạt 125.800 tỷ đồng

Công ty tài chính hỗ trợ khách hàng vay tiêu dùng tại một cửa hàng điện thoại ở TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chiều 2-10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, cho biết, đến cuối tháng 8-2026, tổng dư nợ của các công ty tài chính trên địa bàn TPHCM đạt 182.300 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối năm 2025, chiếm 3,2% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Phân theo mục đích sử dụng vốn, dư nợ cho vay tiêu dùng cá nhân đạt 125.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng dư nợ của các công ty tài chính trên địa bàn.

Hiện TPHCM có 12 công ty tài chính đang hoạt động, cung ứng các sản phẩm tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Trong đó, các sản phẩm tài chính tiêu dùng, cho vay tiêu dùng cá nhân chủ yếu là những khoản vay nhỏ, phần lớn không có tài sản bảo đảm, được thực hiện theo hình thức trả góp, thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh. Đây là kênh đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ chi tiêu, mua sắm của cá nhân và hộ gia đình.

Theo ông Lệnh, sự phát triển của tín dụng tiêu dùng cùng với tín dụng chính sách và tài chính vi mô góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn chính thức, qua đó hỗ trợ công tác phòng, chống “tín dụng đen”, bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.