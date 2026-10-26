Cho vay 'nóng' bằng tài khoản iCloud: Cảnh báo biến tướng tín dụng đen

Đường dây cho vay biến tướng này vừa bị công an triệt phá đã giải ngân gần 100 tỷ đồng, thu hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán, cảnh báo những rủi ro về tài chính và an toàn dữ liệu cá nhân.

Đường dây cho vay lãi nặng bị triệt phá

“Không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, không cần gặp mặt” là những lời quảng cáo thường thấy tại các hội nhóm, trang cá nhân cung cấp dịch vụ cho vay tiền qua tài khoản iCloud trên mạng xã hội. Đánh vào nhu cầu cần tiền gấp, các dịch vụ này thu hút người vay bằng thủ tục đơn giản, số tiền giải ngân phụ thuộc vào đời máy và giá trị chiếc iPhone.

Hình ảnh quảng cáo cho vay bằng tài khoản iCloud trên các mạng xã hội. Ảnh: PT

iCloud là dịch vụ của Apple hỗ trợ lưu trữ, đồng bộ dữ liệu và quản lý thiết bị thông qua tài khoản Apple. Khi tính năng "Tìm" (Find My) được kích hoạt, tài khoản có quyền quản lý thiết bị có thể hỗ trợ định vị hoặc khóa iPhone từ xa.

Để được giải ngân, người vay thường phải đăng xuất tài khoản iCloud cá nhân, sau đó đăng nhập tài khoản do bên cho vay cung cấp. Một số dịch vụ còn yêu cầu ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung, số điện thoại và thông tin người thân. Khi người vay chậm trả, bên cho vay có thể lợi dụng quyền kiểm soát thiết bị để gây sức ép, buộc người vay thanh toán.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ bị khóa điện thoại, người vay còn có thể gặp rủi ro về dữ liệu cá nhân. Điện thoại thường lưu trữ hình ảnh, thư điện tử, danh bạ và nhiều thông tin riêng tư. Việc giao tài khoản hoặc quyền quản lý thiết bị cho người không đáng tin cậy có thể làm phát sinh nguy cơ thông tin bị truy cập, thu thập hoặc sử dụng trái phép.

Bên cạnh đó, các khoản vay có thể đi kèm lãi suất rất cao. Nếu chỉ quan tâm đến số tiền nhận được trước mắt mà không tính toán đầy đủ tổng số tiền phải trả, người vay dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần, trong khi quyền kiểm soát điện thoại lại nằm trong tay bên cho vay.

Theo thông tin Bộ Công an công bố ngày 22-10, nhóm do Trần Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79 cầm đầu, bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 9-10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ TC79.

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17-7-2024 đến 9-10-2026, nhóm đối tượng đã lập 14.844 hợp đồng vay, giải ngân gần 100 tỷ đồng và thu hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán. Lãi suất cho vay dao động từ hơn 300% đến hơn 600%/năm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tuyệt đối không giao tài khoản cho người lạ

Vụ việc trên cho thấy tín dụng đen có thể lợi dụng không gian mạng và các tiện ích công nghệ để tiếp cận người vay, đồng thời sử dụng quyền kiểm soát thiết bị làm công cụ gây sức ép thu hồi nợ.

Luật sư Lê Cao, Công ty Luật FDVN cho biết, hành vi cho vay với lãi suất cao bất thường vi phạm quy định pháp luật về cho vay lãi nặng. Trường hợp bên cho vay lợi dụng quyền kiểm soát tài khoản iCloud để khóa thiết bị, đe dọa hoặc gây sức ép buộc người vay trả tiền, hành vi cụ thể cần được cơ quan chức năng xem xét, xác định trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Theo điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng thông thường không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Theo điều 201 Bộ luật Hình sự, hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đáp ứng các điều kiện luật định, trong đó có mức lãi suất gấp từ 5 lần mức tối đa theo Bộ luật Dân sự và các điều kiện về thu lợi bất chính hoặc tiền sử xử lý vi phạm.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa hoạt động tín dụng đen để bảo vệ bản thân và gia đình; tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị cá nhân, không cung cấp mật khẩu hoặc quyền quản lý Apple ID cho bất kỳ ai.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên lựa chọn ngân hàng, công ty tài chính được cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ vốn chính thống tại địa phương. Nếu phát hiện dấu hiệu cho vay biến tướng qua iCloud hoặc bị đe dọa, tống tiền cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.