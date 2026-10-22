Cho vay margin 'gánh' doanh thu TCBS, chi phí lãi vay tăng mạnh

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 tăng 12,6%, trong khi dư nợ cho vay margin vượt 54.000 tỷ đồng. Đà mở rộng hoạt động đi cùng áp lực chi phí vốn và sự thay đổi trong cơ cấu thu nhập.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, TCBS đạt 3.534 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.152 tỷ đồng, tăng 6,3%, còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.748 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động của công ty đạt 10.062 tỷ đồng, tăng 28,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 5.708 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.587 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 13,3% so với cùng kỳ. Với kết quả này, TCBS đã thực hiện khoảng 75,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 7.535 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý III/2026 là sự thay đổi về cơ cấu nguồn thu. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 1.561 tỷ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 44% doanh thu hoạt động. Trong khi đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 38% còn 725 tỷ đồng.

Doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng tăng 75% lên 737 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, hai mảng cho vay và bảo lãnh, đại lý phát hành lần lượt mang về 4.188 tỷ đồng và 1.952 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp đáng kể vào nguồn thu của công ty.

Ngược lại, hoạt động môi giới ghi nhận 199,5 tỷ đồng doanh thu trong quý III/2026, giảm 37,3%. Doanh thu tư vấn giảm mạnh từ 88 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 3,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu tư vấn đạt gần 152 tỷ đồng, thấp hơn 44,2% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng của TCBS ngày càng dựa nhiều hơn vào hoạt động cho vay ký quỹ và dịch vụ thị trường vốn, trong khi các nguồn thu từ tự doanh FVTPL, môi giới và tư vấn đều suy giảm. Riêng lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng hơn 3 lần trong quý, lên 256 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TCBS đạt khoảng 96.974 tỷ đồng, tăng 20,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 54.368 tỷ đồng, tăng 26% và chiếm hơn 56% tổng tài sản.

Để mở rộng hoạt động cho vay, quy mô huy động vốn của công ty cũng tăng lên. Tổng dư nợ vay và trái phiếu phát hành đạt gần 46.965 tỷ đồng, tăng 37,8% so với đầu năm. Nợ phải trả lên 49.568 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 47.406 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản vay bằng USD có giá trị quy đổi khoảng 25.581 tỷ đồng, tương đương khoảng 54% tổng dư nợ vay và trái phiếu phát hành. Theo báo cáo, các khoản vay ngoại tệ này được phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo và hợp đồng kỳ hạn với Techcombank cùng các ngân hàng thương mại khác.

Việc sử dụng nguồn vốn vay để mở rộng dư nợ cho vay giúp TCBS gia tăng quy mô tài sản sinh lời, nhưng đồng thời kéo theo chi phí vốn tăng nhanh. Trong quý III/2026, chi phí lãi vay đạt 876 tỷ đồng, tăng 63,3%; chi phí tài chính khác gấp gần 6 lần cùng kỳ lên 285 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh mục tài sản tài chính AFS của TCBS đạt hơn 30.254 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong danh mục này, trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết có giá trị khoảng 22.894 tỷ đồng, tương đương khoảng 48% vốn chủ sở hữu.

Một số khoản phải thu cũng tăng đáng kể. Phải thu phí bảo lãnh, đại lý phát hành tăng từ 12,4 tỷ đồng đầu năm lên khoảng 391 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Lãi cho vay ký quỹ (margin) dự thu tăng từ 426,6 tỷ đồng lên 784,4 tỷ đồng, nhanh hơn tốc độ tăng của dư nợ margin.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TCBS âm khoảng 10.529 tỷ đồng, chủ yếu do gia tăng các khoản cho vay ký quỹ. Phần thiếu hụt được bù đắp đáng kể bằng nguồn vốn vay.