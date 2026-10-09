Cho vay lãi suất 'cắt cổ' thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại xã Thạch Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Lê Văn Thái. Ảnh: CAHT.

Trước đó, Công an xã Thạch Hà phát hiện Thái có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thái không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện các giao dịch cho vay và thu lãi.

Ngày 2/10/2026, Công an xã Thạch Hà triệu tập, làm việc với những người liên quan tại nhiều địa bàn để phục vụ công tác xác minh. Sau đó, Thái đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người tại xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108%/năm. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.