Cho vay lãi nặng hơn 450%/năm, người đàn ông bị khởi tố

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú phường Tương Mai, TP. Hà Nội) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Đăng. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Đăng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Đăng để làm việc. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đăng đã thừa nhận hành vi.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2022, Nguyễn Hải Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (cũ) tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và chấp hành xong án phạt vào tháng 12/2022.

Đến tháng 9/2025, Đăng từ Hà Nội vào Đà Nẵng, cư trú tại phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú. Tại đây, người này tiếp tục hoạt động cho vay tiền.

Để tìm khách, Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với các nội dung như “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”... Khi có người tương tác, Đăng yêu cầu cung cấp số điện thoại để trực tiếp tư vấn các khoản vay.

Đáng chú ý, một trong những gói vay được áp dụng có thời hạn 26 ngày, lãi suất 30%/26 ngày, tương đương hơn 450%/năm. Ngoài tiền lãi, người vay còn bị thu trước tiền góp của 2 ngày và phí từ 5-10%, tùy trường hợp.

Mỗi khoản vay có giá trị từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, chủ yếu nhắm đến người vay trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Sau khi thống nhất, Đăng trực tiếp đến nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh để giao tiền, đồng thời yêu cầu người vay dùng điện thoại quay video quá trình giao nhận.

Với người có hoạt động kinh doanh, Đăng yêu cầu cung cấp hình ảnh cửa hàng, giấy đăng ký kinh doanh và thực hiện giải ngân qua chuyển khoản.

Việc thu tiền được thực hiện hằng ngày. Đăng thường đi xe máy đến gặp trực tiếp người vay; nếu không gặp, người vay phải chuyển khoản tiền góp.

Theo cơ quan công an, khi người vay chậm hoặc không trả đúng hạn, Đăng thường xuyên gọi điện gây áp lực, đe dọa, thậm chí đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến nơi ở, nơi kinh doanh để yêu cầu trả tiền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay trên 1 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Hải Đăng và mở rộng điều tra vụ việc.