Cho vay kinh doanh bất động sản giảm tốc

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2026 ngành ngân hàng do Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) công bố, tín dụng toàn hệ thống tính đến ngày 30/9 tăng 11,6% so với đầu năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ.

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Riêng trong quý 3, dư nợ tăng thêm khoảng 3,2 điểm phần trăm, song vẫn thấp hơn mức tăng 13,9% ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Nhóm ngân hàng niêm yết có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung, đạt 12,6% so với đầu năm và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng tiếp tục thể hiện rõ trong quý 3.

Theo VDSC, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn tăng trưởng tín dụng 18,6% so với đầu năm, cao hơn đáng kể mức 7,9% của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh và 10,2% của nhóm ngân hàng quy mô trung bình.

Dẫn đầu là những ngân hàng được ưu đãi về hạn mức tăng trưởng tín dụng như HDBank với mức tăng 28,5%, VPBank tăng 28,1%, MB tăng 18,9%. Bên cạnh đó, LPBank ghi nhận mức tăng 22,9%, còn Techcombank tăng 16,7%, một phần nhờ các khoản giải ngân cho dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì tốc độ tăng trưởng thận trọng, bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Vietcombank tăng trưởng tín dụng 8,4%, BIDV tăng 8% và VietinBank tăng 7,4% so với đầu năm.

Đáng chú ý, cơ cấu tăng trưởng tín dụng theo ngành nghề đã có sự thay đổi rõ nét trong quý 3. Theo VDSC, tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% so với quý trước, đưa mức tăng từ đầu năm lên 25,4%, cao hơn đáng kể mức 8,6% ghi nhận vào cuối quý 2/2026.

Với kết quả này, xây dựng trở thành động lực đóng góp lớn thứ hai trong quý, chiếm khoảng 27% mức tăng dư nợ của nhóm ngân hàng khảo sát. Diễn biến trên được đánh giá phù hợp với thực tế giải ngân đầu tư công đang tăng tốc, kéo theo nhu cầu vốn tại các doanh nghiệp xây dựng và những lĩnh vực liên quan.

Trái lại, tín dụng kinh doanh bất động sản gần như đi ngang trong quý 3 khi chỉ tăng 0,9% so với quý trước. Tính từ đầu năm, dư nợ lĩnh vực này tăng 22,3%, sau giai đoạn mở rộng mạnh trong nửa đầu năm. Theo VDSC, diễn biến trên phản ánh tác động từ định hướng kiểm soát tín dụng bất động sản của Ngân hàng Nhà nước.

Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Tín dụng dịch vụ tài chính tăng 41,5% so với đầu năm và tăng 62% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ cho vay sản xuất đi ngang so với quý trước, đạt mức tăng 12,5% so với đầu năm.

Xét theo kỳ hạn, tín dụng trung và dài hạn tiếp tục tăng nhanh hơn cho vay ngắn hạn. Cụ thể, dư nợ trung hạn tăng 16,4%, dài hạn tăng 15,1% so với đầu năm, trong khi tín dụng ngắn hạn chỉ tăng 9,8%.

Xét theo phân khúc khách hàng, tín dụng doanh nghiệp tăng 19,1% so với đầu năm, gần gấp đôi mức tăng 9,7% của tín dụng bán lẻ. Dù vậy, cho vay bán lẻ đã có dấu hiệu tăng tốc trong quý 3 khi đóng góp thêm 3,6 điểm phần trăm vào tăng trưởng, so với mức 5 điểm phần trăm của tín dụng doanh nghiệp.

Trong khi đó, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng tăng 30,5% so với đầu năm, gần như đi ngang so với cuối quý 2 sau đợt tăng mạnh trong quý trước.

Nhìn chung, tín dụng ngân hàng trong quý 3 vẫn được thúc đẩy chủ yếu bởi khối doanh nghiệp và các khoản vay trung, dài hạn. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng đang có sự dịch chuyển, khi xây dựng nổi lên thay thế vai trò dẫn dắt của tín dụng kinh doanh bất động sản, trong khi cho vay bán lẻ bắt đầu cải thiện.