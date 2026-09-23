Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 104 ngàn tỷ đồng

Đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên nguồn vốn tín dụng. Đặc biệt, vào tháng 8-2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Văn bản số 7125/NHNN-TD gửi các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh tại các khu vực về triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong thời gian tới, ngành ngân hàng tại Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; ưu tiên phân bổ nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế…