Cho vay doanh nghiệp KCX-KCN trên địa bàn Khu vực 2 đạt 461 nghìn tỷ đồng sau 8 tháng

Kết quả này cho thấy nhu cầu vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN-KCX đã được đáp ứng tốt, hỗ trợ tích cực việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ý nghĩa này, gắn liền với quy mô và số lượng trên 100 KCN-KCX đã và đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Trong đó, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp hoạt động trong KCX-KCN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 334 nghìn tỷ đồng, chiếm 72,5% tổng dư nợ tín dụng đối với doanh nghiêp hoạt động trong KCN-KCX, trong khi đó dư nợ đối tượng này trên địa bàn TP. Đồng Nai đạt 127 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,5%;

Xét về kỳ hạn tín dụng, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN-KCX trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chủ yếu là tín dụng ngắn hạn, phù hợp và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, chế biến, chế tạo hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng… Cụ thể, cho vay ngắn hạn chiếm 81% và cho vay trung dài hạn chiếm 19%.

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Bên cạnh đó, kết quả cho vay đối với doanh nghiệp trong KCN-KCX tại 2 địa bàn này gắn với phát triển dịch vụ ngân hàng (tín dụng, thanh toán, ngoại hối…) bám sát xu hướng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất; sản xuất xanh và chuyển đổi số, cùng với xu hướng và yêu cầu về phát triển KCN sinh thái theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực hiện tốt định hướng này sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy KCN –KCX phát triển hiện đại, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ngân hàng đối với KCN – KCX tăng trưởng hiệu quả và tiếp tục góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng chất lượng và chuyển giao công nghệ hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và chuyển đổi số.