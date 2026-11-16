Cho vay chủ đầu tư bất động sản giảm tốc trong quý III

Tính đến 30/9/2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025.

Tại nhóm 28 ngân hàng niêm yết, tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 12,6%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống.

Cơ cấu tăng trưởng tín dụng cho thấy sự thay đổi rõ nét trong quý III, với tín dụng kinh doanh bất động sản (BĐS) gần như đi ngang so với quý trước, trong khi tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý và trở thành một trong những lực đẩy chính cho tăng trưởng tín dụng toàn ngành, theo tính toán của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Thống kê của PV cho thấy trong số 14 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ theo lĩnh vực, tổng dư nợ cho vay kinh doanh BĐS tại cuối quý III ở mức 1,199 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 0,9% so với cuối quý II.

3 ngân hàng dẫn đầu ngành về cho vay kinh doanh BĐS gồm VPBank, SHB và Techcombank lần lượt ghi nhận dư nợ lĩnh vực này giảm 1,6%, đi ngang và giảm 3,7% so với quý II. BCTC quý III của VIB, MSB, KienlongBank...cũng cho thấy tín dụng kinh doanh BĐS giảm so với quý liền trước.

Còn tại một số nhà băng như MB hay TPBank, tín dụng kinh doanh BĐS tiếp tục tăng lần lượt 7,3% và 6,7%; nhưng mức tăng đã chậm lại so với nửa đầu năm (lần lượt đạt 38% và 54%).

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Trong khi đó, dư nợ cho vay xây dựng tại 14 ngân hàng nói trên ước đạt 599.000 tỷ đồng tại cuối quý III, tăng 19,4% so với cuối quý II và vượt xa mức tăng trưởng tín dụng chung khoảng 4,1% của nhóm ngân hàng này.

Tại LPBank, tín dụng xây dựng đã tăng gần 48.000 tỷ đồng sau một quý, tương ứng tăng 93% so với cuối quý II, lên mức 99.416 tỷ đồng.

Techcombank ghi nhận cho vay xây dựng tăng 25.500 tỷ đồng sau một quý, tương ứng tăng 61%. Qua đó, nâng mức tăng trưởng lũy kế 9 tháng đầu năm lên 153%.

Tại HDBank, cho vay xây dựng cũng tăng gần 15.000 tỷ, tương ứng tăng 17,8% trong quý III, đưa mức tăng lũy kế 9 tháng lên gần 46%...

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

VDSC trong một phân tích mới đây đánh giá tín dụng hạ tầng đã nổi lên trở thành lực đẩy lớn thứ hai trong quý, phù hợp với thực trạng giải ngân đầu tư công tăng tốc. Ngược lại, tín dụng kinh doanh BĐS gần như đi ngang trong quý sau giai đoạn tăng mạnh trong nửa đầu năm, phản ánh tác động từ định hướng kiểm soát tín dụng BĐS của NHNN.

Tương tự, một báo cáo gần đây của SSI Research cũng nhấn mạnh về sự thay đổi trong cơ cấu tín dụng ngân hàng quý III khi dòng vốn dịch chuyển từ nhóm chủ đầu tư bất động sản sang lĩnh vực xây dựng.

Nếu như trong quý II/2026, các ngân hàng đã quay trở lại đẩy mạnh cho vay chủ đầu tư BĐS (chiếm khoảng 44% tổng tín dụng mới) thì sang quý III/2026, dư nợ cho vay chủ đầu tư gần như đi ngang.

Trong khi đó, tín dụng có xu hướng chảy mạnh hơn vào lĩnh vực xây dựng, với mức tăng 17% so với quý trước và tăng 40,4% so với đầu năm, chiếm khoảng 24% tín dụng mới.

Cho vay hạ tầng vươn lên trở thành một trong những động lực dẫn dắt tăng trưởng tín dụng quý III. Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Theo SSI Research, đây là sự tiếp nối xu hướng dịch chuyển tín dụng dọc theo chuỗi giá trị BĐS, từ hoạt động cho vay chủ đầu tư sang giai đoạn triển khai dự án và phát triển hạ tầng. Xu hướng này được hỗ trợ bởi tiến độ giải ngân đầu tư công tăng tốc kể từ tháng 6/2026. Mức độ dịch chuyển tín dụng có sự khác biệt giữa các ngân hàng, tùy thuộc vào vị trí của các nhà băng trong chu kỳ dự án.

Techcombank là ngân hàng thể hiện rõ nhất xu hướng này khi dư nợ cho vay xây dựng tăng 62% so với quý trước và tăng trên 150% so với đầu năm (số liệu theo BCTC hợp nhất quý III). Ngược lại, cho vay kinh doanh BĐS giảm 3,7% so với quý trước và giảm 1,3% so với đầu năm.

Trong khi đó, MB và HDBank duy trì cơ cấu tín dụng tương đối cân bằng khi tiếp tục mở rộng cho vay ở cả hai lĩnh vực. Cụ thể, dư nợ cho vay kinh doanh BĐS của MB và HDBank lần lượt tăng 7,3% và 9,5% so với quý trước; cho vay xây dựng tăng tương ứng 9,1% và 17,8%.

Ngược lại, TPBank tiếp tục gia tăng cho vay chủ đầu tư BĐS, với mức tăng 6,7% so với quý trước và 64,9% so với đầu năm; trong khi cho vay xây dựng giảm 7,9% so với quý trước và giảm 3,8% so với đầu năm.

Trong một góc nhìn thận trọng, VDSC đồng thời lưu ý rằng mức tăng đột biến của tín dụng xây dựng trong bối cảnh tín dụng BĐS bị kiểm soát chặt cần được theo dõi thêm, do một phần dư nợ liên quan đến chuỗi giá trị BĐS có thể được ghi nhận vào nhóm xây dựng.