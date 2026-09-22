Chó và dê liên tục biến mất suốt nhiều ngày, tiếng động giữa đống gỗ hé lộ con vật 'khổng lồ' dài hơn 3,6m khiến nhiều người 'nổi da gà'

Khoảng 10 ngày trước khi phát hiện con trăn, người dân làng Salai, huyện Khandwa, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, liên tục chứng kiến chó và dê nuôi biến mất bất thường.

Theo Navbharat Times, tình trạng này khiến cả khu vực lo lắng. Người dân nghi ngờ có 1 loài vật lớn thường xuyên xuất hiện quanh cánh đồng, bụi cây và những nơi ít người qua lại để săn vật nuôi. Một số hình ảnh về gia súc, vật nuôi bị tấn công cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, làm nỗi bất an gia tăng.

Dân làng đã thông báo sự việc với cơ quan lâm nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, con vật được cho là xuất hiện gần khu dân cư vẫn chưa bị phát hiện.

Con trăn khổng lồ đang cuộn mình giữa đống gỗ. Ảnh: NDTV

Đến chiều 22/7/2026, khi làng Salai có mưa lớn, một số người đi qua khu vực tập kết gỗ gần cánh đồng của nông dân tên Devendra và nghe thấy âm thanh bất thường.

Giữa tiếng mưa, họ nhận ra những tiếng phì cùng âm thanh giống hơi thở mạnh phát ra từ khoảng trống giữa các khúc gỗ. Nghi có động vật lớn đang ẩn bên trong, nhóm người thận trọng tiến lại gần kiểm tra.

Qua các khe hở, dân làng phát hiện 1 con trăn khổng lồ đang cuộn mình trong đống gỗ. Con vật dài khoảng 12 feet, tương đương hơn 3,6 m. Kích thước lớn cùng phần thân chắc khỏe của con trăn khiến không ai dám tự ý tiếp cận hoặc tìm cách bắt giữ.

Theo nhận định của người dân địa phương, con trăn có thể đã quanh quẩn trong khu vực khoảng 10 ngày và săn chó, dê nuôi. Tuy nhiên, thông tin này mới dựa trên diễn biến vật nuôi biến mất và thời điểm con vật được phát hiện.

Dân làng cho rằng con trăn đã chọn đống gỗ làm nơi ẩn náu trong lúc trời mưa. Khu vực này cũng nằm gần nơi chăn nuôi nên thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn. Ngay sau khi phát hiện con vật, người dân thông báo cho lực lượng lâm nghiệp đến hỗ trợ.

Thông tin về con trăn nhanh chóng lan truyền khắp làng. Nhiều người tập trung gần hiện trường để theo dõi nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Đội cứu hộ của cơ quan lâm nghiệp sau đó có mặt. Việc đưa con trăn ra ngoài gặp nhiều khó khăn do những khúc gỗ tạo thành nhiều khe hẹp và vật cản. Con vật có kích thước lớn, đồng thời có thể phản ứng mạnh nếu bị kích động.

Con vật có kích thước lớn, đồng thời có thể phản ứng mạnh nếu bị kích động. Ảnh: NDTV

Theo truyền thông địa phương, lực lượng cứu hộ mất khoảng 2 giờ mới khống chế được con trăn. Trong suốt quá trình này, người dân đứng từ xa quan sát. Khi con vật được đưa ra khỏi đống gỗ, nhiều người cho rằng họ đã tìm thấy lời giải cho chuỗi vụ vật nuôi biến mất những ngày trước đó.

Sau khi bị bắt, con trăn không bị tiêu diệt. Lực lượng chức năng đưa nó đến khu rừng Salai gần đó và thả về môi trường tự nhiên.

Cơ quan lâm nghiệp địa phương sau đó khuyến cáo người dân cần thận trọng trong mùa mưa. Đây là thời điểm nhiều loài bò sát và động vật hoang dã có thể rời nơi trú ẩn, xuất hiện gần đồng ruộng, khu chăn nuôi hoặc nhà dân.

Các khu vực cỏ mọc rậm, gỗ chất thành đống, nơi tập kết vật liệu xây dựng hoặc ít người qua lại cũng có thể trở thành chỗ trú ẩn của rắn và những loài động vật khác.

Khi phát hiện rắn hoặc động vật hoang dã có kích thước lớn, người dân không nên tự ý bắt, chọc phá hay tìm cách tiêu diệt. Cách xử lý phù hợp là giữ khoảng cách và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chuyên môn.