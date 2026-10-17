'Chợ trời trẻ em' - Cùng con trưởng thành

"Nhúm lửa nhỏ" là nhóm các phụ huynh muốn đồng hành trên mỗi chặng đường con lớn. Thông qua việc tổ chức các hoạt động vào cuối tuần để tạo môi trường cho các bạn nhỏ cùng chơi, cùng học hỏi nhau và cùng trưởng thành. Phiên "Chợ trời trẻ em" là một trong những hoạt động đó.

Trước khi phiên chợ bắt đầu, các “thương nhân nhí” và khách hàng sẽ đến “ngân hàng” đổi tiền Chido - tiền lưu hành trong phiên chợ.

Ðã qua 3 lần tổ chức với quy mô nhỏ cùng những người bạn thân thiết, phiên chợ lần này mở rộng hơn và được các em nhỏ háo hức mong chờ. Không chỉ mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm, phiên chợ còn giúp các em học hỏi nhiều kỹ năng thiết thực từ những hoạt động gần gũi trong cuộc sống.

Dịch vụ viết lời chúc đi kèm của gian hàng thiệp handmade.

Tại đây, các em có thể trở thành những “thương nhân nhí”, tự tay chuẩn bị gian hàng, giới thiệu sản phẩm, học cách mua bán và giao tiếp với khách hàng. Qua đó, các em từng bước rèn luyện sự chủ động, khả năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm.

Các “giao dịch” có thể là mua bán hoặc trao đổi sản phẩm.

Bên cạnh đó, các em cũng có thể tham gia với vai trò “khách hàng nhí”, cùng gia đình khám phá các gian hàng, trải nghiệm mua bán, trao đổi sản phẩm và tận hưởng không khí vui tươi, nhộn nhịp tại phiên chợ.

Khách hàng nhí say sưa với sản phẩm vừa mua được.

Dù ở bất kỳ vai trò nào, mỗi lần tham gia phiên chợ đều là cơ hội để các em mạnh dạn, tự tin và trưởng thành hơn. Những trải nghiệm nhỏ hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp các em hình thành kỹ năng và sự tự tin trong cuộc sống. Ðiều đáng quý nhất sau mỗi phiên chợ không phải là bán được bao nhiêu món hàng hay mua được sản phẩm yêu thích, mà chính là những thay đổi rất nhỏ trong mỗi em. Ðó có thể là một lời chào tự tin hơn, một lần chủ động giao tiếp, biết chia sẻ với bạn bè hay trân trọng công sức của người làm ra sản phẩm.

Nhóm “thương nhân nhí” hào hứng với thu nhập trong phiên chợ.

Mỗi lần tham gia phiên chợ là một lần các em được trải nghiệm, va chạm với cuộc sống, từng bước trưởng thành hơn. Những bài học giản dị ấy, khi được vun đắp qua từng hoạt động, sẽ trở thành hành trang để các em tự tin hơn trên hành trình lớn lên.