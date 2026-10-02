Cho trẻ đứng trên yên xe máy đang chạy: Có thể bị phạt tới 14 triệu đồng nếu gây tai nạn

Đứng trên yên xe máy là hành vi bị cấm

Theo phản ánh của nhiều người đi đường,hiện nay không hiếm gặp tình trạng phụ huynh cho trẻ nhỏ đứng trên yên xe máy khi xe đang di chuyển, thậm chí có trường hợp người lớn ngồi phía sau ôm, giữ trẻ. Cách chở trẻ như vậy tiềm ẩn nguy hiểm và đặt ra câu hỏi về việc hành vi có bị xử phạt hay không.

Theo khoản 4 Điều 33 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện và người ngồi trên xe phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, trong đó có việc không được Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái.

Hành vi cho trẻ em đứng trên yên xe khi xe đang di chuyển là hành vi vô cùng nguy hiểm. Khi xe phanh gấp, gặp sự cố bất ngờ hoặc va chạm trên đường, trẻ rất dễ bị văng ra khỏi xe, ngã xuống đường dẫn đến những tai nạn thương tâm. Dù có người ngồi sau ôm, giữ thì phản xạ tự nhiên của con người khi xảy ra va chạm bất ngờ cũng khó có thể giữ chặt được trẻ.

Về quy định xử phạt, theo điểm e, khoản 3, điều 7, Nghị định 168, người điều khiển xe máy có hành vi chở người đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái của xe sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Ngoài ra, nếu người điều khiển xe gắn máy cho trẻ em đứng trên yên xe khi tham gia giao thông mà gây tai nạn giao thông sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng (Căn cứ điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Do đó, để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ đứng trên yên xe, sàn xe hay ngồi ở vị trí không an toàn khi tham gia giao thông. Khi chở trẻ em bằng xe máy, cần trang bị đai đeo an toàn, mũ bảo hiểm đạt chuẩn (đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên) và cho trẻ ngồi cố định, an toàn ở phía sau người lái.

Như vậy, việc người lớn cho trẻ đứng trên yên xe máy khi xe đang tham gia giao thông, dù có người lớn ngồi phía sau giữ trẻ, không làm cho hành vi đứng trên yên trở thành hợp pháp.

Đáng chú ý, Điều 33 cũng quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ một số trường hợp được chở tối đa hai người, trong đó có trường hợp chở trẻ em dưới 12 tuổi.

Quy định này cần được hiểu đúng: trẻ em dưới 12 tuổi thuộc trường hợp được phép chở thêm người không đồng nghĩa với việc trẻ được đứng trên yên xe. Vị trí và tư thế của người được chở vẫn phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.

Cho trẻ đứng trên yên xe máy Có thể bị phạt tới 14 triệu đồng nếu gây tai nạn. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Đối với trường hợp trẻ em đứng trên yên, mức độ nguy hiểm càng đáng lưu ý bởi trẻ có khả năng giữ thăng bằng và phản ứng với tình huống bất ngờ hạn chế hơn người trưởng thành.

Đây là điểm các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: một hành vi tưởng như chỉ nhằm "giữ cho trẻ đi cùng" nhưng nếu gây ra tai nạn có thể kéo theo hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn nhiều.

Đừng vì tiện lợi mà đánh đổi sự an toàn của trẻ

Trên thực tế, việc đưa đón con bằng xe máy là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc chở trẻ cần được thực hiện đúng tư thế và bảo đảm an toàn thay vì lựa chọn những cách chở thuận tiện nhưng tiềm ẩn rủi ro.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo không cho trẻ đứng trên yên xe dù có người lớn ngồi kèm, đồng thời nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch, không đưa tay hoặc chân sang hai bên khi tham gia giao thông.

Bạn đọc Nguyễn Thuỳ Linh (Trú phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng việc để trẻ đứng trên yên khi xe đang chạy rất nguy hiểm, kể cả khi phía sau có người lớn ôm giữ. Đây cũng là tâm lý chung cần được phụ huynh lưu ý: trong tình huống phanh gấp, va chạm hoặc phương tiện mất thăng bằng, người lớn rất khó bảo đảm giữ được trẻ an toàn.

Vì vậy, thay vì tận dụng mọi khoảng trống trên xe để chở trẻ, người lớn cần lựa chọn vị trí ngồi phù hợp, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, cài quai đúng cách và nhắc trẻ giữ tư thế ổn định trong suốt hành trình.

An toàn của trẻ trên mỗi chuyến xe không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà trước hết là trách nhiệm của chính người lớn. Việc tuân thủ quy định không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ em. Mỗi phụ huynh cần chủ động lựa chọn cách chở trẻ an toàn, tuyệt đối không để trẻ đứng trên yên xe khi phương tiện đang lưu thông.