Chờ tín hiệu VN-Index hồi phục từ vùng 1720 điểm

Theo SSI, áp lực cung vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn, song VN-Index tiếp tục ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1720 – 1730 và đóng cửa trên khu vực này.

Kết phiên, VN Index đóng cửa tại 1735,09, giảm 3,88 điểm, tương đương 0.22%. Kết tuần, VN Index giảm 2,62 điểm, tương ứng giảm 0,15% so với tuần trước. Trong khi đó, HNX tăng 5,38 điểm - tương ứng 2,1% lên 261,6 điểm.

Xu hướng giảm chưa được đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà giảm sau khi thất bại tại vùng kháng cự 1765 điểm, với thanh khoản gia tăng đột biến và nến đỏ biên độ rộng có bóng nến trên, dưới dài, phản ánh sự giằng co quanh vùng hỗ trợ 1730 điểm; về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI quay lại kiểm định vùng đáy ngắn hạn, trong khi MACD tiếp tục nằm dưới ngưỡng 0 với histogram âm thu hẹp dần, cho thấy xu hướng giảm chưa được đảo chiều.

Vùng hỗ trợ 1720 – 1730; Vùng kháng cự: 1755 – 1765.

Có thể kỳ vọng VN-Index dần cân bằng quanh vùng đáy ngắn hạn và hình thành cấu trúc đáy sau cao hơn, trước khi quay lại thử thách vùng kháng cự hội tụ giữa đường Tenkan và Span B quanh 1760 điểm. Tuy nhiên, cần theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1720 – 1730 điểm để đánh giá khả năng hình thành nền giá và xác nhận nhịp hồi phục tiếp theo”.

Thị trường giao dịch cân bằng hơn và kỳ vọng có phân hóa mạnh hơn trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm 0,15%, nối dài chuỗi 3 tuần giảm điểm. Thanh khoản tăng 11% cải thiện tuần thứ 2 liên tiếp. Sự phân hóa mạnh giữ các cổ phiếu trong họ VIC, ngân hàng và hoạt động bán ra từ khối ngoại tiếp tục tạo áp lực lên thị trường. Dù vậy thị trường giao dịch cân bằng hơn và kỳ vọng có phân hóa mạnh hơn trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3.

Nhóm cổ phiếu VIC gần như giao dịch cân bằng khi VIC và VPL tăng điểm trong khi VHM và VRE giảm. Diễn biến tương tự VPB, HDB, MSB tăng trong khi BID, ACB, VCB giảm.

Thị trường cân bằng hơn khi có 201 cổ phiếu giảm so 170 cổ phiếu tăng. Một số cổ và ngành giảm mạnh trong phiên nhưng lại hồi phục đáng kể khi kết phiên cùng giao dịch một biến về khối lượng tại 1 số cổ phiếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng 516.6 triệu USD, chủ yếu thỏa thuận từ MCH so với mức bán ròng 192 triệu USD tuần trước.

Sau Hội nghị TW 4 khóa 14 diễn ra đầu tháng 10, Quốc hội kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra từ 17/10 – 20/11. Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu với 2 dự luật. Một số luật quan trọng liên quan đến kinh tế được xem xét trong kỳ họp như luật đất đai, luật nhà ở và kinh doanh BĐS sửa đổi, luật ngân sách nhà nước hợp nhất. Quốc hội cũng xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và xem xét dự luật, nghị quyết khác theo định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị TW 3. Các luật mới thông qua sẽ là giải quyết các điểm chưa phù hợp và mở ra không gian phát triển trong trạng thái mới.

Khoảng trống thông tin cùng với khối ngoại rút ròng tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số trong quá trình dò đáy. Nhà đầu tư cân nhắc tích lũy cổ phiếu trong phiên giảm mạnh, chuẩn bị đoán đầu cho mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3".

Trong phiên 12/10, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng kháng cự gần quanh 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, vùng 1715–1730 điểm tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn và kịch bản giảm sâu chỉ được xác nhận khi khu vực này bị vi phạm. Trong phiên 12/10, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng kháng cự gần quanh 1750 điểm.”.

VN-Index vẫn sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mức 1710 - 1720 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3,9 điểm (-0,2%), đóng cửa ở mức 1735 điểm. Áp lực bán tiếp tục diễn ra trong phiên sáng khiến cho chỉ số giảm về vùng 1720 - 1725 điểm với lực bán vẫn tập trung ở nhóm Vingroup. Tại vùng giá này, lực cầu tham gia ở các nhóm ngành lớn như Ngân hàng, Chứng khoán và BĐS giúp cho chỉ số hồi phục về vùng giá quanh mốc 1,740 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 175 mã giảm giá. Trong khi đó, thanh khoản thị trường đạt 27,543 tỷ VND, tăng mạnh so với phiên liền trước.

Chỉ số đã có nhịp kiểm định vùng giá 1720 điểm trong phiên hôm nay trước khi hồi phục với lực cầu tham gia tương đối tích cực ở các cổ phiếu ở nhóm Chứng khoán và BĐS. Điều này làm giảm bớt áp lực khi đây là các nhóm đã chiết khấu tương đối trong giai đoạn vừa qua. Mặc dù vậy, áp lực bán vẫn tiếp tục diễn ra ở các cổ phiếu vốn hóa lớn khác. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index vẫn sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mức 1710 - 1720 điểm trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp và tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có định giá phù hợp.”.

Thị trường đang trong vận động kiểm tra lại hỗ trợ 1730 với diễn biến phân hóa của dòng tiền

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN Index kết phiên cuối tuần hình thành nến Spinning top với biên độ bóng nến dài cho thấy diễn biến rung lắc trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo CMF mặc dù ở dưới mốc 0 nhưng đang hướng lên trở lại cho thấy tín hiệu của dòng tiền mua chủ động quay lại thị trường. Cùng với đó, các chí báo RSI và MACD cũng ở vùng thấp, theo đó kỳ vọng thu hút sự tham gia của lực cầu bắt đáy và giúp chỉ số chung củng cố động lực và hồi phục trong tuần tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung rung lắc khi chạm kháng cự tại đường Tenkan, đồng thời cũng là đường Kijun. Tuy nhiên, các chỉ báo MACD và RSI đều cho tín hiệu hình thành phân kỳ dương, theo đó kỳ vọng về nhịp phục hồi của VN Index trong tuần tới với mục tiêu gần nhất ở mốc 1760.

Thị trường đang trong vận động kiểm tra lại hỗ trợ 1730 với diễn biến phân hóa của dòng tiền. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc giải ngân từng phần ở cổ phiếu đang kiểm tra lại hỗ trợ quan trọng trong nhịp tăng điểm với sự ủng hộ của lực cầu hoặc những mã đang ở vùng đáy cũ và cũng thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn tại những nhịp rung lắc của thị trường trong tuần tới”.

VN-Index tiếp tục ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1720 – 1730

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - SSI)

"Áp lực cung vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn, song VN-Index tiếp tục ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1720 – 1730 và đóng cửa trên khu vực này. Nỗ lực cân bằng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản gia tăng, khi hoạt động cung – cầu sôi động hơn.

Vùng 1720 – 1730 vẫn là ngưỡng hỗ trợ then chốt và cần được giữ vững để củng cố trạng thái ổn định của chỉ số".

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